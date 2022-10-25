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    • Spor
    • 25.10.2022 13:13
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    • 25.10.2022 13:23
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    Barcelona'da Emre Demir şov! Xavi ona hayran kaldı

    Barcelona’ya transfer olan genç yıldız Emre Demir, yavaş yavaş yeteneklerini göstermeye başladı… Kayserispor’dan bu sezon başında İspanya’nın yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor. Demir, son çalışmada 1 gol 1 asistle oynadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Xavi Türk yıldıza hayran kaldı

    Barcelona, Temmuz ayında Kayserispor'dan transfer ettiği Emre Demir için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı ile 5 gün önce çalışmalara başladı. 18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile anlaşma sağlamıştı.

    İspanyol devi ile antrenmanlarda yer almaya başlayan Emre Demir son çalışmada 1 gol ve 1 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. 2027 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olan Emre'nin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.

    İspanyol medyasındaki yorumlarda, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Emre Demir'in performansından çok etkilendiğini ve Valencia ile oynanacak lig maçında kadroya alabileceğini iddia etti.
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        Haberler Spor Barcelona'da Emre Demir şov! Xavi ona hayran kaldı
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