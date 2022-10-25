Barcelona'da Emre Demir şov! Xavi ona hayran kaldı

Barcelona, Temmuz ayında Kayserispor'dan transfer ettiği Emre Demir için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ümit Milli oyuncu Emre Demir, Barcelona A Takımı ile 5 gün önce çalışmalara başladı. 18 yaşındaki Türk yetenek, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona ile anlaşma sağlamıştı.
İspanyol devi ile antrenmanlarda yer almaya başlayan Emre Demir son çalışmada 1 gol ve 1 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. 2027 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olan Emre'nin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.
İspanyol medyasındaki yorumlarda, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Emre Demir'in performansından çok etkilendiğini ve Valencia ile oynanacak lig maçında kadroya alabileceğini iddia etti.