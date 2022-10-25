Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması! Görüşmeler başladı mı?

Ismael yerine adı geçen ilk isim Şenol Güneş olurken, tecrübeli teknik adamdan açıklama geldi.
Şenol Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz" dedi.
"2 GÜN İÇİNDE AYRILACAK"
A Spor muhabiri Sercan Dikme yaptığı açıklamada, "Valerien Ismael ile yolların ayrılmasını bekliyoruz. En geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar bu durum beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında." dedi.