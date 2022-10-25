Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması! Görüşmeler başladı mı?

"2 GÜN İÇİNDE AYRILACAK"

A Spor muhabiri Sercan Dikme yaptığı açıklamada, "Valerien Ismael ile yolların ayrılmasını bekliyoruz. En geç 2 gün içerisinde yollar ayrılacak gibi. Valerien Ismael kendisi de istifayı düşünüyor. Akşama kadar bu durum beklenecek. İstifa etmezse Valerien Ismael'in tazminatı 300-325 bin Euro civarında." dedi.

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