Fenerbahçe evinde Başakşehir'i Rossi'nin muhteşem golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada ilk ciddi atak, konuk ekip Medipol Başakşehir'den geldi. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
21. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Paslaşmalar sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin çalımların ardından yerden içeri gönderdiği ve hiçbir sarı-lacivertli oyuncunun dokunamadığı top, taç çizgisine yöneldi.