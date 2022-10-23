Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kısır geçen mücadeleyi sarı-lacivertli ekip Rossi'nin son dakikalarda attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran Fenrbahçe, liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
23.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 23.10.2022 09:53
Haklı oldukları durumu savunurken bile sarı kart gören Fenerbahçeli oyuncular var. Buna rağmen hakemler yollarına doğruyu yapmışçasına devam ediyor. Zorbay Küçük benim beklentim olan hakemlerden birisiydi.
Ama "ne olduysa" kötü bir hakem oluverdi. Fenerbahçe'yi açık açık doğramaya çalıştı. Bakalım Erden Timur konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı?
Fenerbahçe'nin en önemli özelliği bence güç, kuvvet ve dayanıklılık… 80. dakikadan sonra dahi inanılmaz bir pres yapıyorlar. Kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu grubu… Aslında en önemli de bu. Sonuna kadar savaşmanın değeri hiçbir şeyde yok.
Ligin en çok gol atanı, ligin en az gol yiyenine karşı az gol atarak kazanmayı bildi. Başakşehir takımı öyle kolay mağlup edilecek bir takım değil.