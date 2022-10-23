Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kısır geçen mücadeleyi sarı-lacivertli ekip Rossi'nin son dakikalarda attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran Fenrbahçe, liderlik koltuğuna oturdu. Spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

23.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 23.10.2022 09:53
Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

EMRE BOL - VAR ODASI!
Son bir haftadır VAR ODASI konuşuluyor. Yok efendim şöyle oluyor, böyle olacak diye… Lakin Ömer Ali'nin pozisyonu örnek olacak cinsten! Hakem görmüyor, VAR hakemleri ise iplemiyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Haklı oldukları durumu savunurken bile sarı kart gören Fenerbahçeli oyuncular var. Buna rağmen hakemler yollarına doğruyu yapmışçasına devam ediyor. Zorbay Küçük benim beklentim olan hakemlerden birisiydi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Ama "ne olduysa" kötü bir hakem oluverdi. Fenerbahçe'yi açık açık doğramaya çalıştı. Bakalım Erden Timur konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Fenerbahçe'nin en önemli özelliği bence güç, kuvvet ve dayanıklılık… 80. dakikadan sonra dahi inanılmaz bir pres yapıyorlar. Kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu grubu… Aslında en önemli de bu. Sonuna kadar savaşmanın değeri hiçbir şeyde yok.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Ligin en çok gol atanı, ligin en az gol yiyenine karşı az gol atarak kazanmayı bildi. Başakşehir takımı öyle kolay mağlup edilecek bir takım değil.

SON DAKİKA