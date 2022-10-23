Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Artık toparlanmalı

Fenerbahçe'nin en önemli özelliği bence güç, kuvvet ve dayanıklılık… 80. dakikadan sonra dahi inanılmaz bir pres yapıyorlar. Kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncu grubu… Aslında en önemli de bu. Sonuna kadar savaşmanın değeri hiçbir şeyde yok.