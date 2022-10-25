Kanarya Ocak’ta terleyecek! Fenerbahçe’nin yıldızları Avrupa’nın radarına girdi





JESUS'UN KARARI ÖNEMLİ

Szalaı için 18 milyon Euro, Crespo için ise 15 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor. Fakat her durumda Fener yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un da fikirlerini alarak bir karara varacak.

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