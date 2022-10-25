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    Kanarya Ocak’ta terleyecek! Fenerbahçe’nin yıldızları Avrupa’nın radarına girdi

    Fenerbahçe ligde ve Avrupa’da doludizgin ilerlerken yıldız oyuncularının talipleri de artıyor. Avrupa’nın önemli kulüpleri Ferdi, Rossi, Arda, Crespo, Szalai ve Zajc için Ocak ayına kadar resmi tekliflerini sunmaya hazırlanıyor.

    Fener Ocak’ta terleyecek

    Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Fenerbahçe'de performansları zirve yapan oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor. Son olarak Inter'in Miguel Crespo'ya talip olduğu İtalyan basınında yazılıp çizilirken, toplamda 6 futbolcu için ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.



    Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Attila Szalai, Miha Zajc ve Crespo için ocak ayına kadar Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin iletilmesi bekleniyor. İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri çoğunluğu oluştururken Arda Güler'e başta Borussia Dortmund olmak üzere Alman kulüplerinin ilgisi bulunuyor.



    Sarı-Lacivertli yönetim gelmesi muhtemel cazip teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için satışına izin verilmesi yüksek bir ihtimal. Ancak diğer oyucular için Fenerbahçe'nin kapıyı yüksek rakamlardan açması bekleniyor.



        JESUS'UN KARARI ÖNEMLİ
        Szalaı için 18 milyon Euro, Crespo için ise 15 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor. Fakat her durumda Fener yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un da fikirlerini alarak bir karara varacak.

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        Haberler Spor Kanarya Ocak’ta terleyecek! Fenerbahçe’nin yıldızları Avrupa’nın radarına girdi
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