Galatasaray taraftarını çileden çıkaran karar: Süper Lig'de kırmızı, Premier Lig'de sarı

Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken maçın hakemi Ali Palabıyık dün geceye damga vurdu.
VAR DEVREYE GİRMEDİ
Sarı-Kırmızılılar'ın iki golü VAR'a takılırken en çok konuşulan pozisyon ise Cimbom'un sağ kanattaki yıldızı Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyondu.
Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'u Alanyasporlu Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan attı. Galatasaray'ın yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda VAR devreye girmedi.
Karşılaşma sonrasında ise Galatasaray Yönetimi, sert açıklamalar yaparak maçın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef gösterdi.