Galatasaray taraftarını çileden çıkaran karar: Süper Lig'de kırmızı, Premier Lig'de sarı

Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken maçın hakemi Ali Palabıyık dün geceye damga vurdu.

VAR DEVREYE GİRMEDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın iki golü VAR'a takılırken en çok konuşulan pozisyon ise Cimbom'un sağ kanattaki yıldızı Sacha Boey'un kırmızı kart gördüğü pozisyondu.