Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Mbwana Samatta ve Mergim Berisha'dan 8 milyon euro

Fenerbahçe, son dönemde sattığı oyuncular ve elde ettiği gelirle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, parlattığı yıldızları astronomik ücretlerle Avrupa'nın önemli kulüplerine gönderdi.
Sarı-Lacivertliler'in büyük paralar kazandığı transferlerde ilk akla gelenler Eljif Elmas ve Kim Min Jae... Kanarya, Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satarken Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi de yine İtalyan takımına 18 milyon Euro bonservis ücretiyle gönderdi.
Yine son dönemde Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro'ya Lazio'nun yolunu tuttu. Sezon başında ise Allahyar, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı Hull City'ye sattı. 3 isimden 10 milyon Euro'ya yakın para kazandı... Tisserand, 3 milyon Euro'ya Ettifaq'a transfer oldu.