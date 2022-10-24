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    • Spor
    • 24.10.2022 12:41
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    • 24.10.2022 12:42
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    Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Mbwana Samatta ve Mergim Berisha'dan 8 milyon euro

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, son dönemde sattığı isimlerle de dikkat çekiyor. Parlattığı yıldızları astronomik ücretlerle yurt dışına satan sarı-lacivertli ekip şimdi de Samatta ve Berisha'dan gelecek bonservise gözünü çevirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’e talih kuşu! 2 yıldızdan 8 milyon

    Fenerbahçe, son dönemde sattığı oyuncular ve elde ettiği gelirle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, parlattığı yıldızları astronomik ücretlerle Avrupa'nın önemli kulüplerine gönderdi.

    Sarı-Lacivertliler'in büyük paralar kazandığı transferlerde ilk akla gelenler Eljif Elmas ve Kim Min Jae... Kanarya, Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satarken Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi de yine İtalyan takımına 18 milyon Euro bonservis ücretiyle gönderdi.

    Yine son dönemde Vedat Muriqi 17.5 milyon Euro'ya Lazio'nun yolunu tuttu. Sezon başında ise Allahyar, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı Hull City'ye sattı. 3 isimden 10 milyon Euro'ya yakın para kazandı... Tisserand, 3 milyon Euro'ya Ettifaq'a transfer oldu.

        Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ancak verim alamadığı golcülerden de önemli bir gelir elde etmek üzere... Sarı-Lacivertliler, Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'dan sezon sonunda 4 milyon Euro kazanabilir.

        Genk, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Mbwana Samatta'nın 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Genk şu anda Belçika Ligi'nde liderlik koltuğunda oturuyor.

        *Samatta'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha için de Almanlar harekete geçme kararı aldı... Augsburg Yönetimi, bu hafta içinde Fenerbahçe ile Berisha'nın transferi için masaya oturacak.

            Bu sezon Bundesliga'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon Euro... Almanlar'ın bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, gözden çıkardığı Samatta ve Berisha'dan toplamda 8 milyon Euro kazanacakmış gibi duruyor.


            *Mergim Berisha'nın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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            Haberler Spor Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Mbwana Samatta ve Mergim Berisha'dan 8 milyon euro
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