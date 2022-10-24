Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Mbwana Samatta ve Mergim Berisha'dan 8 milyon euro

Sarı-Lacivertliler'in büyük paralar kazandığı transferlerde ilk akla gelenler Eljif Elmas ve Kim Min Jae... Kanarya, Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon Euro'ya satarken Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi de yine İtalyan takımına 18 milyon Euro bonservis ücretiyle gönderdi.