Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası hakem Ali Palabıyık’a şok sözler: Operasyon yapıldı

Hakemler hatalar yapıyor, VAR skandal kararlar veriyor, şikayetler çığ gibi artıyor ama TFF kulağının üzerine yatıyor. beIN SPORTS'un Fransız spikeri Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı karttan sonra şu yorumu yaptı: Bu hakem şaka mı? Ne yapıyor?