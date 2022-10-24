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    • Spor
    • 24.10.2022 16:29
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    • 24.10.2022 16:36
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    Süper Lig'de ayrılık: İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı

    Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta, 8 puan topladı.

    Süper Lig’de ayrılık! İstifasını verdi

    Son dakika haberi... İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı.

    KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI
    İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 8 puan topladı.

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