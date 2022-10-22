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    • Spor
    • 22.10.2022 16:36
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    • 22.10.2022 16:45
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    Camia kenetlendi: Galatasaray'da tek hedef galibiyet

    Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşılaşmasında alınan yenilginin ardından Galatasaray'da başlayan tartışmalar; Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor karşısında alınan 7-0'lık galibiyetle son buldu. Lige de yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı kırmızılılarda tecrübeli futbolcuların önderliğine kenetlenme yaşandı. Taraftarın yarın Alanyaspor maçında tribünleri tıklım tıklım doldurarak takıma ve Okan Buruk'a güçlü bir destek vereceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Galatasaray’da camia kenetlendi

    Ligde yarın Alanyaspor önünde kritik bir sınav verecek olan Galatasaray tek yürek tek bilek oldu. Geçtiğimiz hafta Kayserispor önünde aldığı yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Sarı-Kırmızılılar ardından Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulmuştu.

    TAKIM FLORYA'DA KENETLENDİ
    Alanya maçı öncesi takımın tecrübeli isimlerinin dümene geçtiği ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandığı belirlendi.

    Alınan bilgilere göre tüm takım önceki gün Bafetimi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. Bugün ise yapılan son idmandan önce futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

    BURUK'UN BİLGİSİ DAHİLİNDE
    Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleşen bu toplantıda Kayserispor maçında yapılan hataların ve Alanyaspor sınavının konuşulduğu belirlendi.

        Futbolcuların ayrıca galibiyet yemini ettiği de gelen bilgiler arasında. Yarın akşamki maç Okan Buruk açısından da büyük önem taşıyor.

        BÜYÜK BİR DESTEK VERİLECEK
        Kayseri yenilgisi sonrası özellikle sosyal medyada fazlasıyla tartışılan tecrübeli hoca üzerinde büyük bir baskı hissediyor. Alanyaspor maçında Nef Stadı'nın tamamen dolması bekleniyor.

        Tribünlerin futbolculara ve Okan Buruk'a çok büyük destek vereceği de belirtiliyor.

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