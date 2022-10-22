Camia kenetlendi: Galatasaray'da tek hedef galibiyet

Ligde yarın Alanyaspor önünde kritik bir sınav verecek olan Galatasaray tek yürek tek bilek oldu. Geçtiğimiz hafta Kayserispor önünde aldığı yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Sarı-Kırmızılılar ardından Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulmuştu.
TAKIM FLORYA'DA KENETLENDİ
Alanya maçı öncesi takımın tecrübeli isimlerinin dümene geçtiği ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandığı belirlendi.
Alınan bilgilere göre tüm takım önceki gün Bafetimi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldi. Bugün ise yapılan son idmandan önce futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.
BURUK'UN BİLGİSİ DAHİLİNDE
Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleşen bu toplantıda Kayserispor maçında yapılan hataların ve Alanyaspor sınavının konuşulduğu belirlendi.