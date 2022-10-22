İlkay Gündoğan bombası! Galatasaray, Manchester City’nin yıldızını transfer etmek istiyor





İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'ın, Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı uzun süredir takip ettiği belirtildi. Habere göre; daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan yıldız orta saha oyuncusunun City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor. Manchester'da geçirdiği 6 yılda 4 Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken Sarı-Kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.