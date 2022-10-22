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    İlkay Gündoğan bombası! Galatasaray, Manchester City’nin yıldızını transfer etmek istiyor

    İngiliz medyasından The Sun’a göre; henüz Manchester City ile yeni sözleşme imzalamayan İlkay Gündoğan, Aslan’a göz kırpıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu haberle heyecanlandı...

    İlkay Gündoğan bombası

    İngiliz medyası, Galatasaray'ın İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini yazdı. Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan İlkay Gündoğan ile ilgili flaş haber sosyal medyayı da salladı...



    İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'ın, Manchester City'deki kontratının son yılına giren İlkay Gündoğan'ı uzun süredir takip ettiği belirtildi. Habere göre; daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan yıldız orta saha oyuncusunun City ile henüz yeni sözleşme imzalamaması da bu iddiayı güçlendiriyor. Manchester'da geçirdiği 6 yılda 4 Premier Lig zaferi yaşayan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada çocukken Sarı-Kırmızılı takımı tuttuğunu söylemişti.



    51 GOLE İMZA ATTI
    Öte yandan La Liga devi Barcelona ve Juventus'un da yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Pep Guardiola'nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından yaptığı ilk transfer olan İlkay, İngiliz ekibiyle çıktığı 267 maçta 51 kez gol atmayı başardı.



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        İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıklamıştı. Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.



        2016 yılından beri Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

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