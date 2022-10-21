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    • Spor
    • 21.10.2022 11:49
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    • 21.10.2022 12:51
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    ZTK'da 4. tur kuraları çekildi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

    Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur kura çekimi için nefesler tutuldu. Turnuvaya 4. turdan dahil olan Beşiktaş'ın rakibi Serik Belediyespor ile oldu. 3. turda Kastamonuspor'u 7-0 ile geçen Galatasaray'ın rakibi de Yeşilyurt Ofspor oldu.

    takvim.com.tr
    ZTK’da 4. tur kuraları çekildi

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu.

    TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK
    Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belirleneceği kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılıyor. Toplam 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

    3. turda Kastamonuspor'u farklı geçen Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor, Beşiktaş'ın rakibi ise; Serik Belediyspor oldu.

    İŞTE 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
    Kayserispor - Sivas Belediyespor

    Erzurum FK - Esenler Erokspor

    Eyüpspor - Düzcespor

        Göztepe - Bucaspor

        Denizlispor - Şanlıurfa

        Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

            Alanyaspor - Sakaryaspor

            Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

            Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

                İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

                Gaziantep FK - Belediye Kütahya

                Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

                    Giresunspor - Ankaraspor

                    Ankaragücü - AMED Sportif

                    Kasımpaşa - 1461 Trabzon

                        Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

                        Samsunspor - Adanaspor

                        Altınordu - Bodrumspor

                            Galatasaray - Ofspor

                            Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

                            Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

                                Manisa FK - Elazığ FK

                                Yeni Malatyaspor - Uşakspor

                                Beşiktaş - Serik Belediyespor

                                    Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

                                    Karagümrük - Kırşehir

                                    Antalyaspor - Pendikspor

                                    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
                                    21 Ekim Cuma günü saat 11.00'de başlayan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva'da gerçekleştirildi.. A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak yayınlanan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

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