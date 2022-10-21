ZTK'da 4. tur kuraları çekildi! Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. turda devam edecek. Bu turun eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu.

TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belirleneceği kuraya, Süper Lig'de geçen sezon ilk 4 dışında kalan takımlar da katılıyor. Toplam 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

3. turda Kastamonuspor'u farklı geçen Galatasaray'ın rakibi Yeşilyurt Ofspor, Beşiktaş'ın rakibi ise; Serik Belediyspor oldu.

İŞTE 4. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Kayserispor - Sivas Belediyespor