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    • Spor
    • 22.10.2022 16:05
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    • 22.10.2022 16:13
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    İlk 11'ler belli oldu | Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı. Maçı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Sivasspor maçı 11’leri belli oldu

    Süper Lig'de 11. haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor evinde yükselen form grafiğini sürdürmek isteyen Sivasspor'u ağırlıyor.

    İLK 11'LER
    TRABZONSPOR:     Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Gomez

    SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, Njie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

    TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Saat 17:00'da başlayacak Trabzonspor Sivasspor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

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    Trabzonspor - Sivasspor maçı 11’leri belli oldu
    Haberler Spor İlk 11'ler belli oldu | Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle
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