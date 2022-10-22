İlk 11'ler belli oldu | Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 11. haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor evinde yükselen form grafiğini sürdürmek isteyen Sivasspor'u ağırlıyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut, Gomez
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saba, Njie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'da başlayacak Trabzonspor Sivasspor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.