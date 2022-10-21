İtalyan basınından bomba iddia: Galatasaray Muslera’nın alternatifini buldu! Empoli forması giyen Guglielmo Vicario

Galatasaray'da şu ana kadar takımın en istikrarlı isimlerinin başında Fernando Muslera geliyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Uruguaylı kaleci 36 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en başarılı dönemlerinden birisini geçiriyor.
CİMBOM YENİ BİR KALECİ TAKVİYE ETMEK İSTİYOR
Ancak dış basında Galatasaray'ın kaleci transferi yapmak istediğine yönelik haberler çıkmaya devam ediyor. İtalya'nın en ciddi spor portallarından biri olan Football Italia'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda Muslera ile yollarını ayırıp kadrosunu yeni bir kaleciyle takviye etmek istiyor.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Football Italia, Galatasaray'ın Empoli formasını giyen Guglielmo Vicario'yu transfer listesine aldığını yazdı.