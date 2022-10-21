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    • Spor
    • 21.10.2022 10:51
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    • 21.10.2022 11:57
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    İtalyan basınından bomba iddia: Galatasaray Muslera’nın alternatifini buldu! Empoli forması giyen Guglielmo Vicario

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın alternatifini İtalya'da buldu. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılıların Empoli forması giyen Guglielmo Vicario’yu transfer listesine aldığını yazdı.

    Muhammed Güneroğlu
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    Galatasaray'da şu ana kadar takımın en istikrarlı isimlerinin başında Fernando Muslera geliyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Uruguaylı kaleci 36 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en başarılı dönemlerinden birisini geçiriyor.

    CİMBOM YENİ BİR KALECİ TAKVİYE ETMEK İSTİYOR
    Ancak dış basında Galatasaray'ın kaleci transferi yapmak istediğine yönelik haberler çıkmaya devam ediyor. İtalya'nın en ciddi spor portallarından biri olan Football Italia'nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda Muslera ile yollarını ayırıp kadrosunu yeni bir kaleciyle takviye etmek istiyor.


    PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
    Football Italia, Galatasaray'ın Empoli formasını giyen Guglielmo Vicario'yu transfer listesine aldığını yazdı.

        Sezon başında 8.5 milyon Euro karşılığında Cagliari'den Empoli'ye transfer olan 26 yaşındaki eldiven 10 maçta 11 gol yedi ve 3 maçta da kalesini gole kapattı. 1.94 boyundaki Vicario'nun piyasa değeri 10 milyon Euro.

        Football Italia haberinde, "Guglielmo Vicario, Empoli'de herkesi etkilemeye devam ediyor ve Türk devi Galatasaray'ın dikkatini çekiyor. 26 yaşındaki İtalyan kaleciye yaz transfer döneminde Napoli, Lazio ve Fiorentina da dahil olmak üzere birçok Serie A kulübü teklif yaptı. Ancak Empoli'nin teklifini kabul etti. Vicario etkileyici formunu bu sezon da sürdürdü ve Toskana ekibinin parlak isimlerinden biri oldu. Galatasaray, yaşlanan Fernando Muslera'nın yerine uzun vadeli bir keleci arıyor ve gözünü yetenekli İtalyan Vicario'ya dikti. 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmeyi kabul edip etmeyeceği veya en iyi İtalyan kulüplerinden birisinin onu almasını beklemeye devam edip etmeyeceği hala belli değil" ifadesi kullanıldı.

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