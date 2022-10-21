Katar'daki heyecanda liste ortaya çıktı: Bir dünya yıldızını son kez izleyeceğiz

Katar'ın organize edeceği Dünya Kupası, Müslüman dünyasında düzenlenecek olan ilk turnuva olarak tarihe geçecek. Ayrıca Katar'daki düzenlenecek olan turnuva, 32 takımın yen aldığı son Dünya Kupası olacak. 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanıyor.
Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi ağır toplar bulunuyor. Katar'daki Dünya Kupası'nda Türkiye yer almayacak.
Dev organizasyonda birbirinden ünlü yıldızları izleyeceğiz. Bazılarını ise son kez izleme fırsatı bulacağız. Brezilya'nın iki büyük yıldızından 39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva son kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.