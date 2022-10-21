Katar'daki heyecanda liste ortaya çıktı: Bir dünya yıldızını son kez izleyeceğiz

Portekiz Milli Takımı ve dünya futbolunun 1 numaralarından Cristiano Ronaldo (37) ve Pepe (39) de bu büyük turnuvada son kez forma giyecekler. Ronaldo ile birlikte dünyanın en büyük yeteneği olarak gösterilen Lionel Messi de Arjantin formasıyla son Dünya Kupası'nda ter dökecek. Takım arkadaşı Angel Di Maria (34) da son kez oynayacağı kupada Messi ile birlikte kupayı havaya kaldırmak isteyecek.