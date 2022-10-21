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    • Spor
    • 21.10.2022 11:40
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    • 21.10.2022 11:40
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    Katar'daki heyecanda liste ortaya çıktı: Bir dünya yıldızını son kez izleyeceğiz

    Dünya Kupası heyecanını bu kez kış ayında yaşayacağız. Yaklaşık 1 ay sonra Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için son hazırlıklar yapılıyor. 5 farklı şehirde 8 farklı stadda oynanacak maçlar için artık geri sayıma geçildi. Portekiz Milli Takımı ve dünya futbolunun 1 numaralarından Cristiano Ronaldo, Brezilya’nın iki büyük yıldızından 39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva son kez Dünya Kupası’nda boy gösterecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Liste ortaya çıktı: Son kez izleyeceğiz!

    Katar'ın organize edeceği Dünya Kupası, Müslüman dünyasında düzenlenecek olan ilk turnuva olarak tarihe geçecek. Ayrıca Katar'daki düzenlenecek olan turnuva, 32 takımın yen aldığı son Dünya Kupası olacak. 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanıyor.

    Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi ağır toplar bulunuyor. Katar'daki Dünya Kupası'nda Türkiye yer almayacak.

    Dev organizasyonda birbirinden ünlü yıldızları izleyeceğiz. Bazılarını ise son kez izleme fırsatı bulacağız. Brezilya'nın iki büyük yıldızından 39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva son kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

        Portekiz Milli Takımı ve dünya futbolunun 1 numaralarından Cristiano Ronaldo (37) ve Pepe (39) de bu büyük turnuvada son kez forma giyecekler. Ronaldo ile birlikte dünyanın en büyük yeteneği olarak gösterilen Lionel Messi de Arjantin formasıyla son Dünya Kupası'nda ter dökecek. Takım arkadaşı Angel Di Maria (34) da son kez oynayacağı kupada Messi ile birlikte kupayı havaya kaldırmak isteyecek.

        Hırvatistan ve Real Madrid'in büyük yıldızı Luka Modric (37), Almanya'nın efsane kalecisi Manuel Neuer (36), Uruguay Milli Takımı'nın iki büyük silahı Luis Suarez (35) ve Edison Cavani (35) de Dünya Kupası'nda son kez izleyeceğimiz büyük yıldızlar olacak.

        Ballon d'Or'u kazanan Karim Benzima da Dünya Kupası'nda son kez sahne alacak. Real Madrid'in 34 yaşındaki yıldızının göstereceği performans merak ediliyor. Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski (34) Katar sonrası Dünya Kupası defterini kapatacak isimlerden…

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