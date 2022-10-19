Okan Buruk kendini aştı! Son 6 yılın en kötü başlangıcı

İYİ BAŞLANGIÇLAR YAPTI

Aslında bu gol sayısı, Okan Buruk'un da hiç alışkın olduğu bir nokta değil. Çünkü 49 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki son yıllara bakıldığında ilk 9 maç itibariyle çok daha yüksek gol sayılarına ulaştığı gözleniyor.