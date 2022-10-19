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    • Spor
    • 19.10.2022 14:07
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    • 19.10.2022 14:28
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    Okan Buruk kendini aştı! Son 6 yılın en kötü başlangıcı

    Deplasmanda Kayserispor'a yenilen Galatasaray'da eleştirilerin hedefinden Okan Buruk var. Daha önce çalıştırdığı Akhisar, Başakşehir ve Rizespor maceralarında lige yaptığı iyi başlangıçla dikkat çeken Buruk, Galatasaray'da eski günleri aratan bir performans sergiliyor. Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki son 6 ylın en kötü başlangıcı yaptı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Okan Buruk kendini aştı

    Kayserispor yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da tartışmasız en çok tartışılan isimlerin başında teknik direktör Okan Buruk geliyor.

    SADECE 10 GOL ATABİLDİ
    Sarı-Kırmızılılar'da özellikle kurulan kaliteli kadroya rağmen 9 haftada sadece 10 gol atılması taraftarları isyan noktasına getirdi.

    İYİ BAŞLANGIÇLAR YAPTI
    Aslında bu gol sayısı, Okan Buruk'un da hiç alışkın olduğu bir nokta değil. Çünkü 49 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki son yıllara bakıldığında ilk 9 maç itibariyle çok daha yüksek gol sayılarına ulaştığı gözleniyor.

    Okan Buruk son olarak 2015-16 sezonunda Sivasspor'un başında çıktığı ilk 9 lig maçında 9 golde kalmıştı.

    AKHİSAR'DA MÜTHİŞ PERFORMANS
    2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Buruk'un ekibi 9 haftada 16 gol atmıştı.

        2016-17 sezonunun son bölümünde Akhisar'a geçiş yapan başarılı hoca müthiş bir performans göstermiş ve Ege temsilcisi Buruk'la çıktığı 9 maçta tam 28 kez ağları havalandırmıştı.

        Okan Buruk bir sonraki sezon yine Akhisar'ın başında ilk 9 Süper Lig maçında 17 gollük performans sergiledi.

        9 HAFTADA 16 GOL
        2018-19 sezonunda tecrübeli hocanın başında olduğu Rizespor 9 haftada 12 gol kaydetmişti.

        2019-20 sezonunun başında Başakşehir'e geçen Okan Buruk'un İstanbul ekibinde ilk 9 haftalık performansı 16 gol olmuştu.

        2020-21 sezonunda ise Turuncu-Lacivertliler 9 maçta 13 gole imza atmıştı.

        İŞTE BURUK'UN İLK 9 MAÇ PERFORMANSLARI

        SEZON TAKIM GOL
        2022-23 Galatasaray 10
        2020-21 Başakşehir 13
        2019-20 Başakşehir 16
        2018-19 Rizespor 12
        2017-18 Akhisar 17
        2016-17 Akhisar 28
        2016-17 Göztepe 16
        2015-16 Sivasspor 9
            ’Biz kadere inanıyoruz senin İslamla alakan yok’
            Haberler Spor Okan Buruk kendini aştı! Son 6 yılın en kötü başlangıcı
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