Okan Buruk kendini aştı! Son 6 yılın en kötü başlangıcı

Kayserispor yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da tartışmasız en çok tartışılan isimlerin başında teknik direktör Okan Buruk geliyor.
SADECE 10 GOL ATABİLDİ
Sarı-Kırmızılılar'da özellikle kurulan kaliteli kadroya rağmen 9 haftada sadece 10 gol atılması taraftarları isyan noktasına getirdi.
İYİ BAŞLANGIÇLAR YAPTI
Aslında bu gol sayısı, Okan Buruk'un da hiç alışkın olduğu bir nokta değil. Çünkü 49 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki son yıllara bakıldığında ilk 9 maç itibariyle çok daha yüksek gol sayılarına ulaştığı gözleniyor.
Okan Buruk son olarak 2015-16 sezonunda Sivasspor'un başında çıktığı ilk 9 lig maçında 9 golde kalmıştı.
AKHİSAR'DA MÜTHİŞ PERFORMANS
2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Buruk'un ekibi 9 haftada 16 gol atmıştı.