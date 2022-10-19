Galatasaray yıldıza doymuyor! Memphis Depay iddiası

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Depay, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 131 dakika süre alırken sadece 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon başında hocası tarafından tercih edilmeyen Depay, son 3 haftada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.