Galatasaray yıldıza doymuyor! Memphis Depay iddiası

Gazetenin haberine göre Galatasaray, Hollandalı santrafor Memphis Depay için Barcelona'nın kapısını çalacak. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Depay, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 131 dakika süre alırken sadece 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon başında hocası tarafından tercih edilmeyen Depay, son 3 haftada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Barcelona kariyerinde 41 karşılaşmada oynayan Hollandalı yıldız, 14 gol ve 2 asist üretti. Dünya futbolunun önemli yıldızları arasında gösterilen Depay, PSV Eindhoven ve Manchester United takımlarında da oynadı.