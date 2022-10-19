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    • Spor
    • 19.10.2022 14:11
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    • 19.10.2022 14:11
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    Galatasaray yıldıza doymuyor! Memphis Depay iddiası

    Sezon başında kadrosuna önemli yıldızları katan Galatasaray, Ocak ayında da flaş transferlerine devam edecekmiş gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Oliveira, Torreira, Seferovic ve Dubois gibi isimleri transfer ederek gövde gösterisi yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili İspanya’dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya medyasından Sport’un haberine göre Galatasaray devre arasında dünya futbolunun önemli yetenekleri arasında yer alan Depay için harekete geçecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray için flaş iddia

    Gazetenin haberine göre Galatasaray, Hollandalı santrafor Memphis Depay için Barcelona'nın kapısını çalacak. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Depay, bu sezon sadece 3 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 131 dakika süre alırken sadece 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sezon başında hocası tarafından tercih edilmeyen Depay, son 3 haftada ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

    Barcelona kariyerinde 41 karşılaşmada oynayan Hollandalı yıldız, 14 gol ve 2 asist üretti. Dünya futbolunun önemli yıldızları arasında gösterilen Depay, PSV Eindhoven ve Manchester United takımlarında da oynadı.
        ’Biz kadere inanıyoruz senin İslamla alakan yok’
        Haberler Spor Galatasaray yıldıza doymuyor! Memphis Depay iddiası
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