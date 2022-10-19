Kırklarelispor ZTK'da bir üst tura yükseldi | Kırklarelispor 2-0 52 Orduspor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kırklarelispor, 52 Orduspor ile karşı karşıya geldi.
GOL | KIRKLARELİSPOR 1-0 52 ORDUSPOR VİDEO İZLE
Kırklarelispor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 41' Ensar Arslan, 65' Hüseyin Eray Karataş attı.
GOL | KIRKLARELİSPOR 2-0 52 ORDUSPOR VİDEO İZLE
Maçın gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI
19 Ekim Çarşamba
13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
15.00 Boluspor - Fethiyespor
17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
19.00 Hatayspor - Düzcespor
21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor
20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK