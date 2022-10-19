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    • Spor
    • 19.10.2022 13:55
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    • 19.10.2022 15:25
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    Kırklarelispor ZTK'da bir üst tura yükseldi | Kırklarelispor 2-0 52 Orduspor (MAÇ SONUCU-GOLLER VE ÖZET)

    Son dakika spor haberleri! Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. Tur maçlarıyla devam ediyor. Bu bağlamda Kırklarelispor, evinde 52 Orduspor ile karşı karşıya geldi. Kırklarelispor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Kırklarelispor - 52 Orduspor maçının gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Kırklarelispor bir üst tura yükseldi!

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kırklarelispor, 52 Orduspor ile karşı karşıya geldi.

    GOL | KIRKLARELİSPOR 1-0 52 ORDUSPOR VİDEO İZLE

    Kırklarelispor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 41' Ensar Arslan, 65' Hüseyin Eray Karataş attı.

    GOL | KIRKLARELİSPOR 2-0 52 ORDUSPOR VİDEO İZLE

    Maçın gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

    19 Ekim Çarşamba
    13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
    13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
    14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
    14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
    14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
    14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
    14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
    14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
    14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
    14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
    14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
    14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
    14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
    14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
    14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
    14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
    15.00 Boluspor - Fethiyespor
    17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
    19.00 Hatayspor - Düzcespor
    21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor

    20 Ekim Perşembe
    13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
    14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
    14.00 Menemen FK - Bulvarspor
    15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
    17.30 Giresunspor - Amasya FK

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