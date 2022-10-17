Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk ilk 9 maçtaki performansıyla eleştiriliyor





İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Galatasaray, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 17 puanda kalırken Dünya Kupası'na kadar olan fikstürü de bir hayli zorlu... Cimbom bu süreçte Alanyaspor ve Beşiktaş ile içerde oynayacak. Karagümrük ve Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek... Kayserispor mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarının bir kısmı kötü futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya çağırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesi gerektiğini belirtirken bir kısmı da yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi görüşünde...

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