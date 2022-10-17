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    Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk ilk 9 maçtaki performansıyla eleştiriliyor

    Sarı-Kırmızılılar’ın Kayserispor maçındaki kötü futbolu eleştiri oklarını Okan Buruk’a yöneltti. Aslan’ı Dünya Kupası arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor.

    Hedefteki adam Okan Buruk

    Galatasaray, Kayserispor deplasmanında kaybederken kötü futbolu taraftarı çıldırttı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kağıt üzerinde müthiş bir kadroya sahip olan Okan Buruk'un kötü bir futbol oynattığı görüşünde... Sarı-Kırmızılılar, ilk 9 maçta 10 gol atarken, Fenerbahçe'de sadece Enner Valencia'nın 10 golü bulunuyor. Kayserispor karşısında oyuncuların vurdumduymaz tavırları ve mücadeleden kaçmaları da taraftarın eleştirdiği bir başka konuydu...



    İSTİFAYA ÇAĞRILDI
    Galatasaray, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 17 puanda kalırken Dünya Kupası'na kadar olan fikstürü de bir hayli zorlu... Cimbom bu süreçte Alanyaspor ve Beşiktaş ile içerde oynayacak. Karagümrük ve Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek... Kayserispor mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarının bir kısmı kötü futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya çağırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesi gerektiğini belirtirken bir kısmı da yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi görüşünde...

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    Haberler Spor Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk ilk 9 maçtaki performansıyla eleştiriliyor
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