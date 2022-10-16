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Haberler Spor Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılı ekibin ortaya koyduğu futbol eleştiri konusu olurken, usta spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba bir iddiada bulunarak Okan Buruk'a uyarı yaptı. İşte o detaylar...

16.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 16.10.2022 12:58
Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu maçta etkili bir oyun ortaya koyan Kayserispor, güçlü rakibi Galatasaray'ı Gavranovic ve Onur Bulut'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın tek golü ise Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

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Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray'ın da 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Geçen haftayı BAY geçen dinlenme şansı bulan Galatasaray'ın dünkü etkisiz oyunu eleştirilere sebep oldu.

Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması sonrası A Spor ekranlarında yorumda bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk planı hakkında flaş iddiada bulundu.

Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

İşte yorumların tamamı...

Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor

"Galatasaray atak yapıyor ama organizasyon falan yok. Golde de zaten çarpa çarpa gitti. Kayserispor karşısındaki takımı Galatasaray olarak görmese bugün 5 atardı. Galatasaray'da mücadele yok, kaçak dövüşüyorlar."

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