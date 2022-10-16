Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan bomba Okan Buruk iddiası: Yönetim hoca adaylarıyla görüşüyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılı ekibin ortaya koyduğu futbol eleştiri konusu olurken, usta spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba bir iddiada bulunarak Okan Buruk'a uyarı yaptı. İşte o detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu maçta etkili bir oyun ortaya koyan Kayserispor, güçlü rakibi Galatasaray'ı Gavranovic ve Onur Bulut'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın tek golü ise Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray'ın da 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Geçen haftayı BAY geçen dinlenme şansı bulan Galatasaray'ın dünkü etkisiz oyunu eleştirilere sebep oldu.
Kayserispor - Galatasaray karşılaşması sonrası A Spor ekranlarında yorumda bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray yönetiminin Okan Buruk planı hakkında flaş iddiada bulundu.
"Galatasaray atak yapıyor ama organizasyon falan yok. Golde de zaten çarpa çarpa gitti. Kayserispor karşısındaki takımı Galatasaray olarak görmese bugün 5 atardı. Galatasaray'da mücadele yok, kaçak dövüşüyorlar."