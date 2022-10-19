Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı canlı anlatım izle!





ASLAN 19'UNCU ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Son şampiyonluğunu ise 2018-2019'da Fatih Terim yönetiminde elde etti.

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turunda saat 21.00'de başlayan Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.