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    • Spor
    • 19.10.2022 19:58
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    • 19.10.2022 21:28
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    Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı canlı anlatım izle!

    Son dakika haberi! Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası NEF Stadyumu'nda Kastamonuspor'u ağırlıyor. Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - GMG Kastamonuspor | CANLI

    Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı.



    Cimbom, 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetiyori



    İŞTE İLK 11'LER
    GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

    KASTAMONUSPOR: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe

    ASpor CANLI YAYIN



    TUR TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
    Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takımın 4. tura yükselecek.



        ASLAN 19'UNCU ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
        Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Son şampiyonluğunu ise 2018-2019'da Fatih Terim yönetiminde elde etti.

        GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
        Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turunda saat 21.00'de başlayan Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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        Galatasaray - GMG Kastamonuspor | CANLI
        Haberler Spor Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı canlı anlatım izle!
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