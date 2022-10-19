Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı.
Cimbom, 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetiyori
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
KASTAMONUSPOR: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe
TUR TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takımın 4. tura yükselecek.