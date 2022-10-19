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    • Spor
    • 19.10.2022 17:10
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    • 19.10.2022 19:19
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    Samsunspor 3 golle turladı! Samsunspor 3-0 Muş 1984 Muşspor (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLER İZLE)

    Ziraat Türkiye Kupası 3.Turu'nda Samsunspor ile Muş 1984 Muşspor karşı karşıya geldi. Mücadelede Samsunspor rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek kupada üst tura yükselen taraf oldu. Maçın gollerini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
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    Samsunspor 3 golle turladı!

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Samsunspor rakibi Muş 1984 Muşspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

    Ev sahibi takımda Ahmet Sagat takımının 20. 78. ve 80. dakikalarda golleri kaydeden ismi oldu.

    Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

    Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş

    Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Celil Yüksel (Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin), Fofana (Dk. 40 Laura), Ahmet Sağat, Novikovas (Dk. 60 Şener Kaya), Muhammet Ali Özbaskıcı, Yunus Emre Çift, Soner Gönül (Dk. 84 Enes Albak), Polat Yaldır (Dk. 46 Osman Çelik)

    Muş 1984 Muşspor: Zeki Ayvaz, Ömer Karancı, Yunus Karadağ (Dk. 68 Raif Gündoğdu), Ömer Faruk Acı (Dk. 77 Eray Güneş), Emircan Birinci (Dk. 77 Ahmet Arda Çakmak), Furkan Yıldırım, Doğukan Bulut (Dk. 46 Abdulkadir Kuzey), Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Bayram Enes An (Dk. 82 Dede Çelik), Efe Mustafa Çetin

    Goller: Dk. 20, Dk. 78 ve Dk. 80 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

    Sarı kart: Dk. 76 Bayram Enes An (Muş 1984 Muşspor)

    GOL | Samsunspor 1-0 Muş 1984 Muşspor

    GOL | Samsunspor 2-0 Muş 1984 Muşspor

    GOL | Samsunspor 3-0 Muş 1984 Muşspor


    Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, oynanan 17 karşılaşmayla devam etti.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar neticesinde, Weecoins Kırklarelispor, 23 Elazığ FK, Bucaspor 1928, Belediye Kütahyaspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor, Altınordu, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Kırşehir FK, Uşakspor, Esenler Erokspor, Göztepe ve Boluspor 4. tura yükseldi.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK: 2-0

    Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK: 2-3

    Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-0

    Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-0

    Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

    Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1

    Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

    Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-2

    Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

    Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

    Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0

    Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

    Çorum FK-Esenler Erokspor: (1-1) (4-5 Penaltılar)

    Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

    Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1

    Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0

    Boluspor-Fethiyespor: 1-0

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