GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE... Galatasaray Kastamonuspor maçında son düdük çaldı. Ziraat Türkiye Kupası 3 turunda Galatasaray Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray adını Türkiye Kupası dördüncü turuna yazdırmayı başaran taraf oldu. Öte yandan Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde çıktığı 274. resmi maçta ilk kez 7 gol birden attı. İşte Galatasaray Kastamonuspor maçının golleri ve geniş özeti...