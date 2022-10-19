Süper Lig ekibine şok: Hatayspor ZTK'dan elendi! Hatayspor 0-2 Düzcespor (MAÇ SONUÇ-ÖZET VE GOLLER İZLE)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. Tur maçlarıyla devam ediyor.

ZTK'DA SÜRPRİZ

Hatayspor, Düzcespor ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Düzcespor Süper Lig ekibi Hatayspor'a 2-0'lık üstünlük kurarak bir üst tura yükseldi.

İZLE | Hatayspor 0-1 Düzcespor

HATAYSPOR - DÜZCESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

19 Ekim Çarşamba saat 19:00'da başlayan Hatayspor - Düzcespor maçı A Spor'da canlı yayınlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, oynanan 18 karşılaşmayla devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar neticesinde, Weecoins Kırklarelispor, 23 Elazığ FK, Bucaspor 1928, Belediye Kütahyaspor, Yeşilyurt DÇ Ofspor, Altınordu, Eşin Group Nazilli Belediyespor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Etimesgut Belediyespor, Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor, Kırşehir FK, Uşakspor, Esenler Erokspor, Göztepe ve Boluspor 4. tura yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor FK-23 Elazığ FK: 2-3

Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-0

Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-1

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

Adanaspor-Orduspor 1967: 1-0

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Çorum FK-Esenler Erokspor: (1-1) (4-5 Penaltılar)

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor: 4-1

Şanlıurfaspor-Karaman FK: 3-0

Boluspor-Fethiyespor: 1-0



Samsunspor-Muş 1984 Muşspor: 3-0