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    • Spor
    • 19.10.2022 19:58
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    • 19.10.2022 23:07
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    Cimbom ZTK'da gol oldu yağdı! Galatasaray 7-0 GMG Kastamonuspor (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLERİ İZLE)

    Son dakika haberi! Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası NEF Stadyumu'nda Kastamonuspor'u ağırladı. Cimbom sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman da sarı kırmızılı takımın 7. golüne imza attı.

    takvim.com.tr
    Cimbom gol oldu yağdı!

    Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



    KADRODA ROTASYON
    Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı.

    GALATASARAY 1-0 KASTAMONUSPOR (GOL: RASHİCA) | GOLÜ İZLE

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan hiçbir oyuncuya, GMG Kastamonuspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev vermedi.

    Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

    GALATASARAY 2-0 KASTAMONUSPOR (GOL: SEFEROVİC) | GOLÜ İZLE

    Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

    AS OYUNCULAR KADRODA YOK
    Galatasaray'da birçok as oyuncu, GMG Kastamonuspor maçının kadrosuna alınmadı.

        Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

        MATHİAS ROSS İLK MAÇINA ÇIKTI
        Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki Mathias Ross'u GMG Kastamonuspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

        Bu arada Milot Rashica ve Yusuf Demir de ilk kez Galatasaray forması altında bir maça ilk 11'de başladı. Maça ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar tribünleri önemli oranda doldurdu. GMG Kastamonusporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak, takımlarına destek verdi.




        HAMZA AKMAN'IN GOLÜ | VİDEO İZLE


        AYHAN AKMAN'IN OĞLU GALATASARAY'IN 7. GOLÜNE İMZA ATTI


        Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman da sarı kırmızılı takımın 7. golüne imza attı.

        MAÇTAN DAKİKALAR
        27'nci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Gomis'in pasında topla ceza sahası yayı sol tarafında buluşan Rashica vuruşunu yaptı, Ramazan Işık'tan seken top kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0.

        34'üncü dakikada Berkan Kutlu'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten döndü.

            39'uncu dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, yerden yaptığı plase vuruş ile topu filelere gönderdi: 2-0.

            İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

            53'üncü dakikada Rashica topu sağ kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oliveira pasını Gomis'e aktarırken, Gomis'in yere düşerken yaptığı vuruş ağlara gitti: 3-0.

            56'ncı dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasında Gomis ceza sahasına girdi ve kaleciyi üzerine çektikten sonra pasını Rashica'ya aktardı. Rashica'nın vuruşunda top kalecinin altından filelerle buluştu: 4-0.

            65'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta Ross'un kafa vuruşu ağlara gitti: 5-0.

            74'üncü dakikada Gomis'in ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu, ağlarla buluştu: 6-0.

            81'inci dakikada Hamza Akman, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 7-0.

            Sarı-kırmızılı takım, rakibini 7-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'na yükseldi.

            GOL | GALATASARAY 1-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            GOL | GALATASARAY 2-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            GOL | GALATASARAY 3-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            GOL | GALATASARAY 4-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            GOL | GALATASARAY 5-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            GOL | GALATASARAY 6-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            GOL | GALATASARAY 7-0 GMG KASTAMONUSPOR | VİDEO

            STAT: Nef

            HAKEMLER: Yiğit Arslan, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı

            GALATASARAY: Okan Kocuk - Dubois, Ross, Emin Bayram (Dk. 73 Metehan Baltacı), Van Aanholt, Yusuf Demir (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz), Berkan Kutlu (Dk. 79 Baran Aksaka), Oliveira (Dk. 62 Hamza Akman), Rashica (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Seferovic, Gomis

            GMG KASTAMONUSPOR: Sefa Mücahid Çirişoğlu - Ramazan Işık, Kemal Can Aydemir, Faruk Öcal (Dk. 83 Erman Bulucu), Şaban Özel (Dk. 82 Kadir Keleş), Hakan Olkan, Ayhan Gürbüz (Dk. 46 Berkan Turan), Ömer Faruk Yücel (Dk. 59 Yasin Başaytaç), Mustafa Çaylı, Amir Emin Arlı (Dk. 46 Mehmet Bektaş), Efe Görgülü

            GOLLER: Dk. 27 Ramazan Işık (KK), Dk. 39 Seferovic, Dk. 53 Gomis, Dk. 56 Rashica, Dk. 65 Ross, Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Hamza Akman (Galatasaray)

            GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
            Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turunda saat 21.00'de başlayan Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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            Cimbom gol oldu yağdı!
            Haberler Spor Cimbom ZTK'da gol oldu yağdı! Galatasaray 7-0 GMG Kastamonuspor (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLERİ İZLE)
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