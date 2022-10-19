Cimbom ZTK'da gol oldu yağdı! Galatasaray 7-0 GMG Kastamonuspor (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLERİ İZLE)

Bu arada Milot Rashica ve Yusuf Demir de ilk kez Galatasaray forması altında bir maça ilk 11'de başladı. Maça ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar tribünleri önemli oranda doldurdu. GMG Kastamonusporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak, takımlarına destek verdi.







HAMZA AKMAN'IN GOLÜ | VİDEO İZLE





AYHAN AKMAN'IN OĞLU GALATASARAY'IN 7. GOLÜNE İMZA ATTI