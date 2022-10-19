Cimbom ZTK'da gol oldu yağdı! Galatasaray 7-0 GMG Kastamonuspor (MAÇ SONUCU-ÖZET VE GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
KADRODA ROTASYON
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon fazla süre bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı.
GALATASARAY 1-0 KASTAMONUSPOR (GOL: RASHİCA) | GOLÜ İZLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan hiçbir oyuncuya, GMG Kastamonuspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev vermedi.
Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.
GALATASARAY 2-0 KASTAMONUSPOR (GOL: SEFEROVİC) | GOLÜ İZLE
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
AS OYUNCULAR KADRODA YOK
Galatasaray'da birçok as oyuncu, GMG Kastamonuspor maçının kadrosuna alınmadı.