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    Avrupalı çok havalı! Larnaca’yı sahadan silen Fenerbahçe grubunda zirveye çıktı

    Rum ekibi önünde santrayla beraber müthiş bir baskı kuran Sarı-Lacivertliler 26. dakikada Michy Batshuayi’nin harika golü ile 1-0’ı yakaladı. İkinci yarıda büyük fırsatlar kaçtı. 79. dakikada Mamas topu kendi ağlarına yolladı. Kanarya böylece puanını 7’ye çıkardı...

    Avrupalı çok havalı

    Fener güle, oynaya zirveye!.. Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında AEK Larnaca'yı Kadıköy'de 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. 17. dakikada Lincoln'ün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diego Rossi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu Piric'te kaldı.



    BATSMAN BEKLETMEDEN VURDU
    26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından bekletmeden harika şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.



    PİRİC FARKLI SKORU ENGELLEDİ
    35. dakikada Emre Mor'un kaleci karşı karşıya vuruşunda Piric gole izin vermedi. 52'de Osayi Samuel'in şutunu yine Piric kurtardı. 65'te Altay ile karşı karşıya kalan Faraj topu auta attı.



        RAHATLATAN GOL 79'DA GELDİ
        79. dakikada bizi rahatlatan gol geldi. Soldan kullanılan serbest vuruşta Mamas'ın kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı. Gruptaki diğer maçta Rennes, D.Kiev'i 2-1 yendi.



        WİLLİAN ARAO RİSKE EDİLMEDİ
        Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi. Sarı-lacivertliler'de maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi.



        4-5 GOL DAHA ATABİLİRDİK
        Jorge Jesus 2-0'lık galibiyet sonrası futbolcularını övdü. Portekizli hoca, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Futbolcularım harika bir performans sergiledi. 2 gol attık ama 4-5 gol daha bulabilirdik. Takım olarak çok övgüvenliyiz. Gruptan çıkmaya çok yaklaştık" dedi.

        DERBİDEN 6 FARKLI İSİM 11'DE
        Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Serdar Aziz, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia ve Arao'nun yerine Osayi, Alioski, İsmail, Emre Mor, Rossi ve Batshuayi oynadı. Jesus son maçlarda fazla forma şansı vermediği Arda Güler'i 87. dakikada oyuna aldı. Genç futbolcu Fenerbahçe tribünleri büyük sevgi gösterisinde bulundu.



            SAATE RAĞMEN MAÇA BÜYÜK İLGİ
            Fenerbahçeli taraftarlar AEK Larnaca maçına hafta içi ve saat 22.00'de oynanmasına rağmen büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı'nda tribünlerin çok önemli bir kısmının dolu olması dikkatleri çekti.

            TUNCAY'DAN SONRA BATSHUAYİ!
            Larnaca ağlarını sarsan Batshuayi yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. Belçikalı futbolcu, Tuncay Şanlı'dan bu yana Avrupa kupalarında Kadıköy'de üst üste iki gol atan ilk futbolcu oldu.

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