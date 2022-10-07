Avrupalı çok havalı! Larnaca’yı sahadan silen Fenerbahçe grubunda zirveye çıktı





4-5 GOL DAHA ATABİLİRDİK

Jorge Jesus 2-0'lık galibiyet sonrası futbolcularını övdü. Portekizli hoca, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Futbolcularım harika bir performans sergiledi. 2 gol attık ama 4-5 gol daha bulabilirdik. Takım olarak çok övgüvenliyiz. Gruptan çıkmaya çok yaklaştık" dedi.



DERBİDEN 6 FARKLI İSİM 11'DE

Teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Serdar Aziz, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia ve Arao'nun yerine Osayi, Alioski, İsmail, Emre Mor, Rossi ve Batshuayi oynadı. Jesus son maçlarda fazla forma şansı vermediği Arda Güler'i 87. dakikada oyuna aldı. Genç futbolcu Fenerbahçe tribünleri büyük sevgi gösterisinde bulundu.