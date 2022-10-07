Avrupalı çok havalı! Larnaca’yı sahadan silen Fenerbahçe grubunda zirveye çıktı

Fener güle, oynaya zirveye!.. Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında AEK Larnaca'yı Kadıköy'de 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. 17. dakikada Lincoln'ün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diego Rossi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu Piric'te kaldı.
BATSMAN BEKLETMEDEN VURDU
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından bekletmeden harika şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
PİRİC FARKLI SKORU ENGELLEDİ
35. dakikada Emre Mor'un kaleci karşı karşıya vuruşunda Piric gole izin vermedi. 52'de Osayi Samuel'in şutunu yine Piric kurtardı. 65'te Altay ile karşı karşıya kalan Faraj topu auta attı.