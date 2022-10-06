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    • Spor
    • 07.10.2022 01:07
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    • 07.10.2022 01:22
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    AEK Larnaca'nın 'Konstantinapolis' provokasyonuna Fenerbahçe'den yanıt: Kadıköy İzmir marşı ile inledi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Rum temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Maç öncesi İstanbul'u "Konstantinapolis" olarak tanımlayıp, tüm ulus için savaşacaklarını açıklayan Rum taraftarlara Fenerbahçeli futbolseverlerden yanıt gecikmedi. Kadıköy'de ilk yarı oynanırken tribünler İzmir Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında İzmir Marşı

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



    İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Osayi-Samuel, 55. dakikada ise Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda golü bulamadı. Maçın 79. dakikasında Rossi'nin ortasında Mamas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla galip ayrılmayı bildi.

    Fenerbahçe, bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkardı.




    "YARIN TAKIMIMIZ TÜM ULUS İÇİN SAVAŞIYOR"
    Öte yandan maç öncesi Rum taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkenti Konstantinapolis'te (İstanbul) tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız. Bolca içki içerek ve şarkı söyleyerek maça 17.00'de başlayacağız" ifadelerine yer vermişti.



        Bu provokasyon, sosyal medyadaki Türk taraftarlar tarafından da yoğun eleştiri aldı. Tüm takım taraftarları, sarı-lacivertli takıma destek mesajları yolladı.

        KADIKÖY'DE İZMİR MARŞI
        Bu olay sonucunda Kadıköy'de ilk yarı oynanırken tribünler İzmir Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyledi. Tribünlerin uzun süre boyunca İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gündem oldu.



        Öte yandan tribünlerden yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni simgeleyen bayraklar da dikkatlerden kaçmadı.
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