AEK Larnaca'nın 'Konstantinapolis' provokasyonuna Fenerbahçe'den yanıt: Kadıköy İzmir marşı ile inledi







"YARIN TAKIMIMIZ TÜM ULUS İÇİN SAVAŞIYOR"

Öte yandan maç öncesi Rum taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkenti Konstantinapolis'te (İstanbul) tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız. Bolca içki içerek ve şarkı söyleyerek maça 17.00'de başlayacağız" ifadelerine yer vermişti.