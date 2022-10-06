AEK Larnaca'nın 'Konstantinapolis' provokasyonuna Fenerbahçe'den yanıt: Kadıköy İzmir marşı ile inledi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik yolunda hataya izin vermedi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan sarı-lacivertliler, 26. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya çok etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Osayi-Samuel, 55. dakikada ise Emre Mor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda golü bulamadı. Maçın 79. dakikasında Rossi'nin ortasında Mamas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan bu skorla galip ayrılmayı bildi.
Fenerbahçe, bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkardı.
"YARIN TAKIMIMIZ TÜM ULUS İÇİN SAVAŞIYOR"
Öte yandan maç öncesi Rum taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkenti Konstantinapolis'te (İstanbul) tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız. Bolca içki içerek ve şarkı söyleyerek maça 17.00'de başlayacağız" ifadelerine yer vermişti.