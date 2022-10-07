Son dakika: Trabzonspor'da savunma S.O.S veriyor!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 13 maça çıkan Trabzonspor, kalesinde 20 gol gördü. Süper Lig'de ilk 8 haftada 11 gol yiyen Fırtına, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.
Adana Demirspor deplasmanında 3, Antalya deplasmanında 5 gol yiyen Karadeniz ekibi, evinde oynadığı Gaziantep maçında ise kalesinde 2 gol gördü. Son oynanan Kayserispor maçında ise 1 gol yiyerek kalesini yine gole kapatamadı.
Avrupa'da ise Kopenhag ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında 2 gol yiyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de kalesine duvar öremedi. 3 maçta 7 gole engel olamadı.