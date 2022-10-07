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    • Spor
    • 07.10.2022 11:45
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    • 07.10.2022 11:45
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    Son dakika: Trabzonspor'da savunma S.O.S veriyor!

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’ya yenilerek 3. maçında ikinci yenilgisi aldı. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Bordo-Mavililer takım savunması konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Trabzonspor’da savunma S.O.S veriyor!

    Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 13 maça çıkan Trabzonspor, kalesinde 20 gol gördü. Süper Lig'de ilk 8 haftada 11 gol yiyen Fırtına, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

    Adana Demirspor deplasmanında 3, Antalya deplasmanında 5 gol yiyen Karadeniz ekibi, evinde oynadığı Gaziantep maçında ise kalesinde 2 gol gördü. Son oynanan Kayserispor maçında ise 1 gol yiyerek kalesini yine gole kapatamadı.

    Avrupa'da ise Kopenhag ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında 2 gol yiyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de kalesine duvar öremedi. 3 maçta 7 gole engel olamadı.

        Geçen sezona baktığımızda ise Trabzonspor ilk 13 lig maçında kalesinde 11 gol gördü. Bu süreçte bir maçta ikiden fazla gol yemedi. Sadece Galatasaray ve Konyaspor'a karşı 2 gol yedi.

        Göreve geldiği 2020-2021 sezonun 9. haftasında takım savunması vurgusu yapan teknik direktör Abdullah Avcı, o dönem daha kısıtlı bir kadro olmasına rağmen önemli işlere imza attı.

        Göreve geldikten sonra ilk 13 maçında sadece 9 gol yedi. İlk 8 haftada 15 gol yiyen takımdan eser kalmadı! Takım savunmasına çok önem veren Abdullah Avcı bu sezon yaşadığı sıkıntıya çözüm arıyor.
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        Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'da savunma S.O.S veriyor!
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