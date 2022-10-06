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    • Spor
    • 06.10.2022 20:45
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    • 06.10.2022 20:53
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    Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. İngiliz Chris Kavanagh'ın yönetiminde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Öte yandanSarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI ANLATIM İZLE

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 3. maçında AEK Larnaca'ya konuk ediyor. Sarı lacivertliler Güney Kıbrıs ekibini yenerek puanını 7 yapmanın peşinde.

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh'ın yönetiminde Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Crespo, Lincoln, Alioski, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

    AEK Larnaca: Henüz açıklanmadı.

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
    Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

    4 İSİM LİSTEDE YOK
    Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

    Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

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