Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 3. maçında AEK Larnaca'ya konuk ediyor. Sarı lacivertliler Güney Kıbrıs ekibini yenerek puanını 7 yapmanın peşinde.



İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh'ın yönetiminde Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Crespo, Lincoln, Alioski, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

AEK Larnaca: Henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.



