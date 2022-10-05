Kartal’ın kalesi düştü! İstatistikler dibi gördü

Süper Lig'de oynadığı ilk 8 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş 15 puanla 6. sırada bulunuyor.
Siyah-Beyazlılar, sezon başından beri kaleci konusunda sıkıntı yaşıyor. Milli kalecinin üst üste yediği goller ve sonrasında sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Kartal'ı bir hayli etkiledi.
KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe derbisi öncesi yeni sözleşmeye imza atan Ersin, önceki haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Bu durum da Siyah-Beyazlılar'ın aldığı skorla yansıdı.
Özellikle İstanbulspor maçında yenilen goller sonrasında Ersin Destanoğlu'na yapılan eleştirilerin dozajı daha da arttı. Süper Lig'de yenilen gollerle ilgili ilginç istatistikler dikkatleri çekiyor.
BAŞKŞEHİR ZİRVEDE
Süper Lig'de bu sezon rakip gol beklentisi/yenilen gol verimliliğinde Başakşehir ve Konyaspor müthiş bir verimliliğe sahip oldu. Listenin ilk sırasında bulunan Başakşehir, 6.9 rakip gol beklentisiyle 1 gol yedi. Yüzde 85.6 yenilen gol/rakip gol beklentisi verimlilik oranı yakaladı.