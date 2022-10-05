Kartal’ın kalesi düştü! İstatistikler dibi gördü

Süper Lig'de oynadığı ilk 8 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş 15 puanla 6. sırada bulunuyor.

Siyah-Beyazlılar, sezon başından beri kaleci konusunda sıkıntı yaşıyor. Milli kalecinin üst üste yediği goller ve sonrasında sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Kartal'ı bir hayli etkiledi.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe derbisi öncesi yeni sözleşmeye imza atan Ersin, önceki haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Bu durum da Siyah-Beyazlılar'ın aldığı skorla yansıdı.