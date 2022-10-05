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    • Spor
    • 05.10.2022 11:46
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    • 05.10.2022 12:24
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    Kartal’ın kalesi düştü! İstatistikler dibi gördü

    Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Beşiktaş, 4 maçta 9 puan bıraktı. Kalesini gole kapatmakta zorlanan siyah-beyazlılarda, kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Sözleşme tartışmaları Ersin Destanoğlu'nun perfomansını etkilerken, 2 maçlığına eldivenleri devralan Emre Bilgin de beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli file bekçisi Mert Günok ise; henüz forma şansı bulamadı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Kartal’ın kalesi sos veriyor!

    Süper Lig'de oynadığı ilk 8 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş 15 puanla 6. sırada bulunuyor.

    Siyah-Beyazlılar, sezon başından beri kaleci konusunda sıkıntı yaşıyor. Milli kalecinin üst üste yediği goller ve sonrasında sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Kartal'ı bir hayli etkiledi.

    KÖTÜ BAŞLANGIÇ
    Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe derbisi öncesi yeni sözleşmeye imza atan Ersin, önceki haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Bu durum da Siyah-Beyazlılar'ın aldığı skorla yansıdı.

    Özellikle İstanbulspor maçında yenilen goller sonrasında Ersin Destanoğlu'na yapılan eleştirilerin dozajı daha da arttı. Süper Lig'de yenilen gollerle ilgili ilginç istatistikler dikkatleri çekiyor.

    BAŞKŞEHİR ZİRVEDE
    Süper Lig'de bu sezon rakip gol beklentisi/yenilen gol verimliliğinde Başakşehir ve Konyaspor müthiş bir verimliliğe sahip oldu. Listenin ilk sırasında bulunan Başakşehir, 6.9 rakip gol beklentisiyle 1 gol yedi. Yüzde 85.6 yenilen gol/rakip gol beklentisi verimlilik oranı yakaladı.

        CİMBOM İLK BEŞTE
        İkinci sıradaki Konyaspor ise 9.2 rakip gol beklentisi oranına karşı 2 gol yedi. Yüzde 78.3 yenilen gol/rakip gol beklentisi verimlilik oranı tutturdu. Listenin ilk 5 sırasında 4 büyüklerden sadece Galatasaray kendisine yer bulabildi. Fenerbahçe ise yüzde 25.8 ile 8. sırada yer aldı.

        KARTAL DİBİ GÖRDÜ
        15. sırada bulunan son şampiyon Trabzonspor -33.8 yenilen gol/rakip gol beklentisi istatistiği ile adeta alarm veriyor. Sezon başından beri kaleci sıkıntısı yaşayan Beşiktaş ise listenin son sırasında yer aldı.

        Kartal, yüzde -61.3 yenilen gol/rakip gol beklentisi verimlilik oranı ile en alt sırada kendisine yer buldu.

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