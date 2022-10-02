Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.10.2022 22:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2022 22:42
    ABONE OL

    Çılgına döndü yere yatıp çimleri yumrukladı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Valerien Ismael damgası

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbi mücadelesine Valerien Ismael hareketleri damgasını vurdu. Derbinin son anlarında Weghorst'un az farkla kaçan golü sonrası yere yatıp çimleri yumruklayan Ismael, Tüm dikkatleri üzerine topladı. Fransız teknik adam karşılaşmanın son düdüğünün ardından Weghorst'u da teselli etti.

    Çılgına döndü yere yatıp çimleri yumrukladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Nefes kesen mücadeleye Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in verdiği tepkiler damga vurdu.

    ÇILGINA DÖNDÜ ÇİMLERİ DÖVDÜ
    Siyah-beyazlılarda 88. dakikada Weghorst altıpastan kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Valerien Ismael yere yatıp çimleri dövdü. Yalnızca 1 dakika sonra ise Weghorst'un vuruşunda top direkten döndü.

    MAÇ SONU WEGHORST'U TESELLİ ETTİ
    Ismael'in, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Weghorst'u teselli ettiği anlar da ekranlara yansıdı.



    ISMAEL İKİNCİ DERBİSİNDE DE GALİBİYET GÖREMEDİ
    Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

    Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dolmabahçe’de kazanan yok!
    Haberler Spor Çılgına döndü yere yatıp çimleri yumrukladı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Valerien Ismael damgası
        SON DAKİKA