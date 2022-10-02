Çılgına döndü yere yatıp çimleri yumrukladı! Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Valerien Ismael damgası

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Nefes kesen mücadeleye Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in verdiği tepkiler damga vurdu.

ÇILGINA DÖNDÜ ÇİMLERİ DÖVDÜ

Siyah-beyazlılarda 88. dakikada Weghorst altıpastan kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Valerien Ismael yere yatıp çimleri dövdü. Yalnızca 1 dakika sonra ise Weghorst'un vuruşunda top direkten döndü.

MAÇ SONU WEGHORST'U TESELLİ ETTİ

Ismael'in, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Weghorst'u teselli ettiği anlar da ekranlara yansıdı.





ISMAEL İKİNCİ DERBİSİNDE DE GALİBİYET GÖREMEDİ

Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.