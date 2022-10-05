Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Seferovic, Mertens ve Icardi! Hepsi "sıfır" çekti

Gol beklentisine kıyasla en fazla gol atan takımlar ise Gaziantep ve Fenerbahçe... Gaziantep, 9.1 gol beklentisiyle mücadele ederken 13 gol attı (3.9). Fenerbahçe ise 17.2 gol beklentisiyle 20 gol buldu (2.8).

Galatasaray santraforları arasında Gomis'ten başka golü olan oyuncu yok... Fransız yıldız 4 golle başı çekiyor. Seferovic, Mertens ve Icardi henüz siftah yapamadı. Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyet Icardi'nin bir an önce forma girmesini ve gollerine başlamasını bekliyor.