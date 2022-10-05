Galatasaray'da çarpıcı istatistik! Seferovic, Mertens ve Icardi! Hepsi "sıfır" çekti

Süper Lig'in favorilerinden Galatasaray, son hafta Adana Demirspor ile berabere kaldı. Rakibi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Adana deplasmanından 3 puan çıkartamadı. Aslan, şimdiye kadar oynadığı lig maçlarında hücum hattında büyük sıkıntı yaşadı.
Bunun en önemli nedeni bitiricilik... Galatasaray, çok pozisyona girmesine rağmen az gol attı... Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 9 golde kalan Cimbom, santraforlarının formsuzluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de 9 gol atarken ezeli rakibi Fenerbahçe bir maçı eksik olmasına rağmen 20 gol buldu. Beşiktaş'ta bu sayı 16 iken Trabzonspor ligde 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.