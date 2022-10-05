Beşiktaş'ta gol makinesi durdu! Cenk Tosun tam 1.5 yıldır suskun

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü takımına istenilen katkıyı sağlayamadı. Siyah-Beyazlı taraftarların çok şeyler beklediği tecrübeli golcü henüz tam anlamıyla kendisini gösterebilmiş değil.
547 GÜNDÜR FİLELERİ HAVALANDIRAMIYOR
Kara Kartal'ın 31 yaşındaki yıldız golcüsü Cenk Tosun, uzun süredir gol katkısı veremiyor. Bir zamanların gol makinesi Cenk, tam 547 gündür fileleri havalandıramıyor.
Tecrübeli oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı attı. Geçen sezon 3 maçta forma giyen, bu sezon ise 7 maçta şans bulan Cenk Tosun'un gol atamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı. 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transfer olan ve Süper Lig rekoru kıran Cenk Tosun son döneminde büyük bir düşüş içerisinde.