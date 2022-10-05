Beşiktaş'ta gol makinesi durdu! Cenk Tosun tam 1.5 yıldır suskun

Siyah-Beyazlılar ile 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, son dönemde yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekti. Bu yüzden de bir türlü toparlayamadı ve eski performansını yakalayamadı.

Bu sezon ve geçen sezon 10 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Cenk Tosun, 2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 3 gol attı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 153 maçta 67 gol atarken 14 de asist yaptı. Everton'da ise 61 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.