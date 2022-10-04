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    Derbi maçtaki futbolun faturası Valerien Ismael'e kesildi

    Beşiktaş taraftarı ve futbol kamuoyunun hedefinde Valerien Ismael var. Derbideki futbol, Dele Alli’ye 70 dakika sabretmesi, ilk isabetli şutun 90+3’te gelmesi ve tek tip oyun Fransız hocaya olan güveni sarsıyor...

    Hedefte Ismael var

    Derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan Valerien Ismael, taraftarlar ve futbol kamuoyunca hedefe konulnuş durumda.



    Kendi sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe ile de Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti.



    PUAN KAYIPLARI BİTMİYOR
    5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6'ncılığa kadar gerilemiş oldu. Valerien Ismael için en başta gelen eleştiri konusu ise, sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişatına göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması. Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael'in, sürekli ofsayta düşen oyuncular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.
        Kuruluş Osman
        Haberler Spor Derbi maçtaki futbolun faturası Valerien Ismael'e kesildi
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