Derbi maçtaki futbolun faturası Valerien Ismael'e kesildi





PUAN KAYIPLARI BİTMİYOR

5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6'ncılığa kadar gerilemiş oldu. Valerien Ismael için en başta gelen eleştiri konusu ise, sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişatına göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması. Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael'in, sürekli ofsayta düşen oyuncular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.