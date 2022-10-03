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    • Spor
    • 03.10.2022 11:31
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    • 03.10.2022 11:31
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    Ghezzal ve diğerleri: İşte Cezayirli yıldızın müthiş istatistikleri

    Derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. İki takımın da gol yollarında etkisiz kaldığı maçta Beşiktaş adına hücumda hareketliliği sağlayan isim maça 72. dakikada giren Rachid Ghezzal, oldu. Süper Lig’de sadece 3 karşılaşmada forma giyen Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Ghezzal olmadan olmuyor

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz sonuçlandı. İki dev takım da zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşadı. Ev sahibi Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

    MAÇIN EN İYİ 2. OYUNCUSU
    Siyah-Beyazlılar'da Fenerbahçe maçında oyuna sonradan giren Rachid Ghezzal, performansıyla yine herkesi kendisine hayran bıraktı. Redmond, Dele Alli ve Weghorst durdu. Ghezzal ise oyunuyla fark yarattı.

    Kara Kartal'ın yıldızı 72. dakikada oyuna girmesine rağmen maçın en etkili ismi oldu. 7.5 rating yapan Ghezzal maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

    GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİ DENEDİ
    Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2+ şut pası veren tek oyuncu olan Rachid Ghezzal, derbide 22 kez topla buluştu. 4 şut pası verdi ve 4 isabetli orta yaptı. 2 kez de ikili mücadele kazanan tecrübeli futbolcu galibiyet için her şeyi denedi ama başarılı olamadı.

        2 GOL 1 ASİST YAPTI
        30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 153 dakika sahada kalan Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

        Süper Lig'in ilk iki haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı mücadele eden Cezayirli yıldız oyuncu etkili performansıyla dikkat çekmişti. Kayserispor'a karşı galibiyet golünü atan Ghezzal, 3-3 biten Alanyaspor maçında ise 1 gol ve 1 asistle mücadele etmişti.

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        Haberler Spor Ghezzal ve diğerleri: İşte Cezayirli yıldızın müthiş istatistikleri
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