Ghezzal ve diğerleri: İşte Cezayirli yıldızın müthiş istatistikleri

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz sonuçlandı. İki dev takım da zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşadı. Ev sahibi Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.
MAÇIN EN İYİ 2. OYUNCUSU
Siyah-Beyazlılar'da Fenerbahçe maçında oyuna sonradan giren Rachid Ghezzal, performansıyla yine herkesi kendisine hayran bıraktı. Redmond, Dele Alli ve Weghorst durdu. Ghezzal ise oyunuyla fark yarattı.
Kara Kartal'ın yıldızı 72. dakikada oyuna girmesine rağmen maçın en etkili ismi oldu. 7.5 rating yapan Ghezzal maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu.
GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİ DENEDİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2+ şut pası veren tek oyuncu olan Rachid Ghezzal, derbide 22 kez topla buluştu. 4 şut pası verdi ve 4 isabetli orta yaptı. 2 kez de ikili mücadele kazanan tecrübeli futbolcu galibiyet için her şeyi denedi ama başarılı olamadı.