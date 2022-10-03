Ghezzal ve diğerleri: İşte Cezayirli yıldızın müthiş istatistikleri

GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİ DENEDİ

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2+ şut pası veren tek oyuncu olan Rachid Ghezzal, derbide 22 kez topla buluştu. 4 şut pası verdi ve 4 isabetli orta yaptı. 2 kez de ikili mücadele kazanan tecrübeli futbolcu galibiyet için her şeyi denedi ama başarılı olamadı.