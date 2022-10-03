Mertens Galatasaray'da 'sıfır' çekti! 16 yıl sonra böylesi ilk kez oldu



*Dries Mertens'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

Kariyeri başarılarla dolu olan Dries Mertens, toplamda 690 karşılaşmada forma giydi. 246 gol atarken 181 de asist yaptı. Galatasaray'da forvet arkası oynatılan Mertens'in bu yüzden de tam katkı sağlayamadığı konuşuluyor. Santrafor olarak 190 maçta 93 gol atan yıldız futbolcu, forvet arkasında ise 54 maçta 18 gol üretti.