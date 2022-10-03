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    • 03.10.2022 11:21
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    • 03.10.2022 11:35
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    Fenerbahçe 4 büyükleri solladı! İşte Süper Lig'de dikkat çeken rakamlar

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken, maç eksiğine rağmen Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu. Ligin ilk 8 haftasının hücum istatistiklerinde ise Fenerbahçe zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler 7 maçta 20 gol atarken, rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması ise 33 oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe 4 büyükleri solladı

    Süper Lig'de 8. hafta sona ererken liderlik koltuğunda namağlup Medipol Başakşehir yer alıyor. İlk 3 sıraya baktığımızda ise 4 büyüklerin olmadığını görüyoruz. 17 puanlı Galatasaray 4, 16 puanlı Trabzonspor 5, 15 puanlı Beşiktaş 6 ve 14 puanlı Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor.

    İlk 8 haftada 4 büyüklerin hücum verilerine baktığımız zaman ise Fenerbahçe'nin en önde olduğunu görüyoruz. Sarı-Lacivertliler, 7 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.83 gol beklentisi ile mücadele eden Kanarya, 2.85 gol ortalaması yakaladı. Rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması 33 olan Fenerbahçe, maç başına 1.88 net gol kaçırıyor.

    Süper Lig'de 16 golü bulunan Beşiktaş ise 1.69 gol beklentisi ile oynuyor. 2 gol ortalaması tutturan Kartal, rakip ceza sahasında ise 32 kez topla buluşuyor. Maç başına ise 1 net gol kaçırıyor.

        Son şampiyon Trabzonspor ise şimdiye kadar 13 gol attı. Bordo-Mavililer, 1.58 gol beklentisi yakaladı. Rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması ise 22... 1.62 gol ortalaması ile mücadele eden Fırtına, maç başına 1 net gol pozisyonunu harcıyor...

        4 büyükler içinde en az gol atan takım Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar, yıldız isimlere sahip olmasına rağmen sadece 9 gol bulabildi. Cimbom, 1.76 gol beklentisi istatistiği ile mücadele ediyor. Rakip ceza sahasında ise 27 kez topla buluşuyor. 1.12 gol ortalaması tutturan Aslan, maç başına 1.38 net gol pozisyonundan yararlanamıyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe 4 büyükleri solladı! İşte Süper Lig'de dikkat çeken rakamlar
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