Fenerbahçe 4 büyükleri solladı! İşte Süper Lig'de dikkat çeken rakamlar

İlk 8 haftada 4 büyüklerin hücum verilerine baktığımız zaman ise Fenerbahçe'nin en önde olduğunu görüyoruz. Sarı-Lacivertliler, 7 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.83 gol beklentisi ile mücadele eden Kanarya, 2.85 gol ortalaması yakaladı. Rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması 33 olan Fenerbahçe, maç başına 1.88 net gol kaçırıyor.