Fenerbahçe 4 büyükleri solladı! İşte Süper Lig'de dikkat çeken rakamlar

Süper Lig'de 8. hafta sona ererken liderlik koltuğunda namağlup Medipol Başakşehir yer alıyor. İlk 3 sıraya baktığımızda ise 4 büyüklerin olmadığını görüyoruz. 17 puanlı Galatasaray 4, 16 puanlı Trabzonspor 5, 15 puanlı Beşiktaş 6 ve 14 puanlı Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor.
İlk 8 haftada 4 büyüklerin hücum verilerine baktığımız zaman ise Fenerbahçe'nin en önde olduğunu görüyoruz. Sarı-Lacivertliler, 7 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.83 gol beklentisi ile mücadele eden Kanarya, 2.85 gol ortalaması yakaladı. Rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması 33 olan Fenerbahçe, maç başına 1.88 net gol kaçırıyor.
Süper Lig'de 16 golü bulunan Beşiktaş ise 1.69 gol beklentisi ile oynuyor. 2 gol ortalaması tutturan Kartal, rakip ceza sahasında ise 32 kez topla buluşuyor. Maç başına ise 1 net gol kaçırıyor.