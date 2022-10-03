Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler: Kaybeden Jesus!

TURGAY DEMİR - YILDIZLARI SÖNDÜREN ADAM!

Sahadaki yıldızlara bakın; Dele Alli, Redmond, Weghorst, Josef, Masuoku, Rosier, Lincoln, Arao, Pedro, Ferdi, Szalai... Her iki kalede yedi-sekiz gol pozisyonunun yaşandığı, en az dört golün atıldığı bir derbiyi izleyebilirdik; eğer sahada bir Premier Lig hakemi olsaydı. Maalesef bizim Volkan Bayarslan vardı. Düdüğü susmak bilmedi, iki takımın da tempo yapmasından korktu ve özellikle ilk yarıda maçı resmen öldürdü. Bir süre sonra oyuncular da anladılar hakemin niyetini ve "Bu kadar temposuz bir oyunda gol yersek altından kalkamayız" korkusuyla frene bastılar.