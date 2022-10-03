Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler: Kaybeden Jesus!
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 8. haftasının en kritik mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0'lık skorla her iki takım da beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirirken, maçla ilgili de çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
REHA KAPSAL - OFANSİF YÖNÜ
Derbide iki takımın şu anda öne çıkan özelliği, fizik kalitesinin oyun tempolarının ve enerjilerinin yüksek oluşuydu. Bu da saha içinde agresif oyun yapısını ve pres anlayışının yüksek olacağının göstergesiydi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ön alan baskısında doğru bir şekilde Weghorst'a uzun toplarla çıktılar. Ama orta sahanın dönen toplardaki desteği ve savunma arkasına Muleka ile Redmond'un koşusu olmayınca bu oyun planı da teoriden pratiğe geçemedi.
Tayyip Talha ilk çıktığı derbide sahanın tartışmasız en iyisiydi. Fenerbahçe savunmasının ofsayt taktiği uygulaması ve bununla ilgili de Beşiktaş'ın stratejisinin doğru olmaması, çok ofsayda düşmesine sebep oldu. Daha çok çevre kontrolü yapmadan savunma arkasına bu koşuları yapmak yerine aksine savunmanın önünden başlayıp ofsayt anlayışını ve simetri olarak yerleşen savunmanın dengesini bozmak gerekirdi.
Fenerbahçe her zamanki gibi ön alan baskısıyla maça başladı ama top ayağındayken hücumda Valencia'nın başarılı performansına İrfan ve Pedro ayak uyduramayınca üretkenlikte sıkıntı yaşadı. Rakip alana da yerleşemedi. Bu maç için orta dörtlüde Henrique ile başlamak, ileride de benzen anlayışta olan Pedro ve İrfan'ı aynı anda kullanmak, hücum performansını kötü yönde etkiledi.
Jorge Jesus'un oyuncu hamleleri tutmadığı gibi sarı-lacivertliler oyun olarak da geriye gitti. Maçın geneline bakıldığında her iki takımda oyunun ofansif yönünde top ayağındayken hücum etmekte ciddi sıkıntı yaşadılar. Bu hücum kurgusu iki takımda da eksikti. Ta ki Valerien Ismael'in yaptığı doğru oyuncu değişiklikleri siyah-beyazlıların oyun kalitesini artırdı ve momentumu yakaladığı anlarda iki tane net gol fırsatından yararlanamadılar.
TURGAY DEMİR - YILDIZLARI SÖNDÜREN ADAM!
Sahadaki yıldızlara bakın; Dele Alli, Redmond, Weghorst, Josef, Masuoku, Rosier, Lincoln, Arao, Pedro, Ferdi, Szalai... Her iki kalede yedi-sekiz gol pozisyonunun yaşandığı, en az dört golün atıldığı bir derbiyi izleyebilirdik; eğer sahada bir Premier Lig hakemi olsaydı. Maalesef bizim Volkan Bayarslan vardı. Düdüğü susmak bilmedi, iki takımın da tempo yapmasından korktu ve özellikle ilk yarıda maçı resmen öldürdü. Bir süre sonra oyuncular da anladılar hakemin niyetini ve "Bu kadar temposuz bir oyunda gol yersek altından kalkamayız" korkusuyla frene bastılar.