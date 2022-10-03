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    Bol pozisyonlu, çok heyecanlı geçmesi beklenen derbiden gol sesi çıkmadı

    40 bin taraftarının desteğini arkasına alan Kartal 80 dakika etkili olamadı . Kanarya ise daha baskın bir futbol oynadı Beşiktaş son 10 dakikada rakip kaleyi ablukaya aldı. Ama Weghorst’un kafası direğe takılınca puanlar paylaşıldı...

    Ne umduk ne bulduk

    Derbide dağ, fare doğurdu... Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bol pozisyonlu, bol gollü geçmesi beklenen dev maç 0-0 sona erdi. 9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Valencia'nın ayak içi plase vuruşu direği yaladı.



    TAYYİP TALHA GOLE YAKLAŞTI
    31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 43. dakikada soldan Weghorst'un yatarak dokunduğu top kornere çıktı.



    SZALAİ'NİN ŞUTU ETKİLİ OLDU
    56. dakikada topu önünde bulan Szalai'nin penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruş auta gitti. 78. dakikada Weghorst, Ghezzal'ın etkili ortasında boş pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.



        WEGHORST ÜST ÜSTE YOKLADI
        87. dakikada Weghorst'un ön direkte yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı. 89. dakikada yine Ghezzal ortaladı. Weghorst'un kafa vuruşu direkten döndü. Derbi böylece 0-0 sona erdi.



        GHEZZAL'LA ÇOK FARKLI
        Beşiktaş taraftarı önünde oynadığı derbide 75 dakika boyunca büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamayan, pozisyon üretmekte ve oyunu kontrol etmekte çok zorlanan Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın oyuna girmesinin ardından kendine geldi. 72. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, Weghorst'u üst üste pozisyonlara soktu. Ghezzal takımı için ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.



        FENERBAHÇE 2. KEZ GOLSÜZ
        SÜPER Lig'de derbi öncesinde 6 maçta tam 20 gole imza atan Fenerbahçe dün sessiz kaldı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon tek yenilgisini aldığı Konyaspor maçı sonrası ikinci kez bir maçı gol sevinci yaşayamadan tamamladı. Fenerbahçe'de Valencia ve Joao Pedro beklentilerin oldukça uzağında kaldı.



            HAYAL KIRIKLIĞININ ADI DELE ALLI OLDU!
            Valerien Ismael önemli bir sürprize imza atarak Dele Alli'yi ilk 11'de görevlendirdi. Ancak İngiliz yıldız beklentilerin çok altında kaldı. Fiziki anlamda güçsüz olduğu gözlenen Alli ikinci yarıda yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.


            1994-95 SONRASI İLK KEZ!
            Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki bir derbide ezeli rakipler 1994-95 sonrası ilk kez 0-0 berabere kaldı. O karşılaşmada da iki takımın başında yabancı hocalar Christoph Daum ve Tomislav Ivic vardı.

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            Haberler Spor Bol pozisyonlu, çok heyecanlı geçmesi beklenen derbiden gol sesi çıkmadı
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