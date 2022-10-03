Bol pozisyonlu, çok heyecanlı geçmesi beklenen derbiden gol sesi çıkmadı





GHEZZAL'LA ÇOK FARKLI

Beşiktaş taraftarı önünde oynadığı derbide 75 dakika boyunca büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe kalesine isabetli şut atamayan, pozisyon üretmekte ve oyunu kontrol etmekte çok zorlanan Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın oyuna girmesinin ardından kendine geldi. 72. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, Weghorst'u üst üste pozisyonlara soktu. Ghezzal takımı için ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.