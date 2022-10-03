Bol pozisyonlu, çok heyecanlı geçmesi beklenen derbiden gol sesi çıkmadı

Derbide dağ, fare doğurdu... Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bol pozisyonlu, bol gollü geçmesi beklenen dev maç 0-0 sona erdi. 9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Valencia'nın ayak içi plase vuruşu direği yaladı.
TAYYİP TALHA GOLE YAKLAŞTI
31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 43. dakikada soldan Weghorst'un yatarak dokunduğu top kornere çıktı.
SZALAİ'NİN ŞUTU ETKİLİ OLDU
56. dakikada topu önünde bulan Szalai'nin penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruş auta gitti. 78. dakikada Weghorst, Ghezzal'ın etkili ortasında boş pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.