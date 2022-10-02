İznik'teki 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları sona erdi! 3 binden fazla sporcu, 1 milyona yakın ziyaretçi...

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hep birlikte muhteşem bir dört gün yaşadık. Çocukların, gençlerin ve ülkemizin değerli vatandaşlarının, çok değerli uluslararası misafirlerimizin öz kültürünü sporlarını yakından tanıdığı, ilgiyle takip ettiği bu etkinlik ile tüm dünyamızı, camiamızı İznik'le buluşturduk. Bu özel çalışma Türkiye'de yeşeren bu mirasın milyonlarca kişiye etki bıraktığı bir etkinliğe dönüştü. Gerek müsabaka alanlarında ve gerekse ekranları başında bu heyecanı paylaşan milyonlarca sporseverlere unutmayacakları bir organizasyon yaşattık. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerini ve farklı kıtalardan gelen göçebe kültürüne sahip ülkelerini sporun evrensel ve kuşatıcı diliyle bir araya getirdik. Hep birlikte şunu gördük; bu oyunların kazananı kardeşliktir. Bu oyunların kazananı sevgidir. Bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir. Bu şiardan hiçbir sporcumuz bir milim sapmadı. Türk dünyasını ve göçebe kültürünü güzel bir dayanışma çerçevesinde bir ve beraber olduğunu sizler en güçlü şekilde ortaya koydunuz. Hepimize düşen görev Türk dünyasının değil tüm insanlığın ortak birikimi olan göçebe yaşam kültürünü ve bu kültüre bağlı değerleri korumak ve elbette gelecek nesillere emaneti aktarmaktır. Ev sahibi yapmanın haklı gururunu yaşadığımız 4'üncü Göçebe Oyunları bu tarihi sorumluluğu yerine getirme adına da hepimize eşsiz bir fırsatı sunmuştur" dedi.