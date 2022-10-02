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    • Spor
    • 02.10.2022 17:37
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    • 02.10.2022 17:51
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    Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe konuk ediyor. Volkan Bayarslan yönetiminde Vodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Derbide gözler Weghorst ve Batshuayi'de olacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası muhteşem bir derbiye sahne alıyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini sahasında ağırlıyor.

    Vodafone Park'taki dev mücadelenin hakemi ise Volkan Bayarslan.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.




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    MUHTEMEL 11'LER
    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef (Gedson), Redmond, Dele Alli, Muleka, Weghorst

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi




    Siyah-Beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı.

    Son iki maçında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael'in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4'üncülüğe kadar geriledi.



        JORGE JESUS'UN İLK DERBİSİ
        Fenerbahçe'nin bu sezon başına geçen ve takımı Süper Lig'de şampiyon yapma hedefiyle yola çıkan teknik direktör Jorge Jesus, deplasmandaki Beşiktaş maçında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak.



        GÖZLER WEGHORST'TA
        Beşiktaş'a sezon başında Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kazandırılan Hollandalı golcü Wout Weghorst, Kara Kartal'da ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplamıştı. 7 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik görüntü sergileyen başarılı oyuncu, bu akşamki dev kapışmada da Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı olacak.



        BATSHUAYİ, ESKİ TAKIMINA KARŞI
        Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bu akşam Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde Sarı Lacivertliler'e katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu...

        TEK EKSİK N'KOUDOU! GHEZZAL VE REDMOND KADRODA
        Beşiktaş'ta Kamerun milli takımından sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 1.5 ay süren sakatlığını atlatan Ghezzal'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Takımla sadece 2 antrenmana çıkabilen Ghezzal'ın, yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle yedek kulübesinde olması bekleniyor. Bir diğer sakat futbolcu Nathan Redmond'un ise oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta sol elinden ameliyat olan İngiliz futbolcu, özel olarak hazırlanan bandaj sayesinde görev alabilecek.

        3 İSİM KADRODA YOK
        Zorlu randevu öncesi son çalışmasını yapan Kanarya'da Nazım Sangare'nin yanı sıra diğer sakat oyuncular Luan Peres ve Joshua King, kadroda yer alamayacaklar.



            FERDİ KADIOĞLU KART SINIRINDA
            Sarı-Lacivertliler'de derbi karşılaşması öncesi kart sınırında tek bir futbolcu yer alıyor. Beşiktaş karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Milli futbolcu, bu durumda gelecek hafta oynanacak Kadıköy'deki Fatih Karagümrük sınavında forma giyemeyecek.
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            Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
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