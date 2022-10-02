



BATSHUAYİ, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bu akşam Fenerbahçe ile eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Transfer döneminin son günlerinde Sarı Lacivertliler'e katılan Batshuayi'nin, derbide nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir merak konusu...

TEK EKSİK N'KOUDOU! GHEZZAL VE REDMOND KADRODA

Beşiktaş'ta Kamerun milli takımından sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor. 1.5 ay süren sakatlığını atlatan Ghezzal'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Takımla sadece 2 antrenmana çıkabilen Ghezzal'ın, yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle yedek kulübesinde olması bekleniyor. Bir diğer sakat futbolcu Nathan Redmond'un ise oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta sol elinden ameliyat olan İngiliz futbolcu, özel olarak hazırlanan bandaj sayesinde görev alabilecek.

3 İSİM KADRODA YOK

Zorlu randevu öncesi son çalışmasını yapan Kanarya'da Nazım Sangare'nin yanı sıra diğer sakat oyuncular Luan Peres ve Joshua King, kadroda yer alamayacaklar.