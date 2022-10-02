Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası muhteşem bir derbiye sahne alıyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini sahasında ağırlıyor.
Vodafone Park'taki dev mücadelenin hakemi ise Volkan Bayarslan.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
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MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef (Gedson), Redmond, Dele Alli, Muleka, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi
Siyah-Beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı.
Son iki maçında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael'in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4'üncülüğe kadar geriledi.