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    Weghorst gitti Burnley karıştı! Taraftarlar yönetime isyan bayrağını çekti

    Burnley taraftarları hem Weghorst’un gitmesine hem de sonrasında yapılan transferlere tepki gösterdi. Weghorst gidince Burnley Halil Dervişoğlu’nu transfer etmişti.

    Weghorst gitti Burnley karıştı

    Beşiktaş'a büyük uğraşlar sonucunda İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un performansı İngiliz kulübünü zora soktu.



    Burnley taraftarları hem Weghorst'un gitmesine hem de Weghorst sonrası yapılan transferlere tepki gösterdi. Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattına yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.



    Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı. Halil Dervişoğlu, Burnley'de 1 maçta 2 dakika görev aldı.



        Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, takıma olan uyumuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 7 maçta 7 gole katkı sağlayan Hollandalı forvet, Valerien Ismael'in ileri uçtaki gol silahı haline geldi. İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiralanan Weghorst'un performansı İngiliz kulübünü ilerleyen dönemlerde de taraftarlarına karşı zora sokacağa benziyor.

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