Weghorst gitti Burnley karıştı! Taraftarlar yönetime isyan bayrağını çekti

Beşiktaş'a büyük uğraşlar sonucunda İngiltere Championship ekibi Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un performansı İngiliz kulübünü zora soktu.
Burnley taraftarları hem Weghorst'un gitmesine hem de Weghorst sonrası yapılan transferlere tepki gösterdi. Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattına yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.
Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı. Halil Dervişoğlu, Burnley'de 1 maçta 2 dakika görev aldı.