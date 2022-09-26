Faroe Adaları 'faciası' Stefan Kuntz bunu da başardı! İstanbul'da bir mahalle bile etmiyorlar
Stefan Kuntz bunu da başardı! A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ay-Yıldızlılar, kötü futbolunun yanı sıra son iki maçta aldığı sonuçlarla futbolseverleri kahretti. Lüksemburg ile berabere kalan Milliler, Faroe Adaları'na da boyun eğdi. Faroe Adaları İstanbul'daki herhangi bir mahallesinden daha az nüfusa sahip... Sonuç olarak Stefan Kuntz'un çalıştırdığı Ay-Yıldızlılar, halı saha maçı organize etmeye zor adam bulabilecek bir takıma kaybetti.
Stefan Kuntz bunu da başardı! A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Faroe Adaları dünyanın en az nüfusa sahip ülkelerinden… 50 bin nüfuslu ülke, Seyrentape'deki NEF Stadı'nı anca doldurabiliyor. Faroe Adaları'nda 15-54 yaş arası 13 bin 985 erkek yaşıyor.
FAROE ADALARI İSTANBUL'DAKİ MAHALLELERDEN DAHA AZ NÜFUSA SAHİP
İstanbul'daki herhangi bir mahallesinden daha az nüfusa sahip... Sonuç olarak Stefan Kuntz'un çalıştırdığı Ay-Yıldızlılar, halı saha maçı organize etmeye zor adam bulabilecek bir takıma kaybetti.
Küçükçekmece'ye bağlı Atakent Mahallesi'nin nüfusu 93 bin... Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 86 bin nüfusa sahip... Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi ise 85 bin nüfuslu... Faroe Adaları nüfus olarak bu mahallelerin bile altında kalıyor.
Türkiye'yi mağlup eden Faroe Adaları tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Faroe Adaları 4 maçtır kaybetmiyor. Türkiye, nüfus bakımından Faroe Adaları'ndan 1.726 kat fazla... Yüzölçümü bakımından ise 562 kat büyük...