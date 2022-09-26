Faroe Adaları ’faciası’ Stefan Kuntz bunu da başardı! İstanbul’da bir mahalle bile etmiyorlar

Küçükçekmece'ye bağlı Atakent Mahallesi'nin nüfusu 93 bin... Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 86 bin nüfusa sahip... Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi ise 85 bin nüfuslu... Faroe Adaları nüfus olarak bu mahallelerin bile altında kalıyor.