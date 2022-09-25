Provokasyonlarına sporu alet ettiler! İçişleri Bakanlığı'ndan Amedspor ve Bursaspor maçındaki provokatif eyleme ilişkin açıklama yapıldı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor ile Bursaspor arasındaki mücadelede Amedsporlu taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte de sözde Kürdistan paçavrasını anımsatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları açtı.
Vatandaşlar ise bunun bir provakasyon olduğunu, Amedspor'un kapatılması gerektiğini vurguladı.
Bursaspor maçından bir gün önce Amedspor tesislerine giden bir grup Amedspor taraftarı, "Bizim bunlarla aramızda husumet var. Onlara saldırın öldürün demiyoruz ama o maçı alın, gerisini bize bırakın." şeklinde tepki çeken konuşmada bulunmuştu.
YABANCI MADDE YAĞDIRDILAR
Maçın başlamasına kısa süre kala sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara yabancı maddeler yağdıran Amedsporlu taraftarlar, oyunun devam etmesiyle birlikte içeriye aldıkları Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraklarını açtılar.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Sözde Kürdistan paçavrasını açamadıkları için hukuki olarak sorun yaşamamak adına IKBY bayrağı açan taraftarlar, bu şekilde terör örgütünün propagandasını yapmaya çalıştı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Amedsporlu taraftarların provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalada "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek, isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir... Provokasyona gerekli müdaheleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.