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    Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Avrupa'nın zirvesinde | Spor haberleri

    Bu sezon Süper Lig’de rakip ağları 7 kez sarsan Fenerbahçeli Enner Valencia girdiği pozisyonların yüzde 53,8’ini gole çevirerek Avrupa’nın 10 büyük liginde zirveye çıkmayı başardı. İşte sizler için derlediğmiz 25 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hedefi 12’den vuruyor

    Şu ana kadar hem takım hem de bireysel anlamda taraftarlarını çok mutlu eden bir performans sergileyen Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor. Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Ekvadorlu forvet 5 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Valencia sadece gol anlamında değil, bitiricilik konusunda da kariyer zirvesini yaşıyor.



    Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de girdiği pozisyonların yüzde 53,8'ini gole çevirmeyi başardı. Valencia böylece Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 3 gol atan hücum oyuncuları dikkate alındığında zirveye çıkmayı başardı. Ekvadorlu yıldız, Avrupa'nın çok önemli isimlerini de solladı. Valencia'nın ardından yüzde 50 bitiricilik yüzdesi olan Beto, Gonzalez ve Dolgov yer alıyor. Sezona fırtına gibi giren Haaland yüzde 40,7'lik bitiricilik oranıyla 8. sırada yer alabildi. Neymar ise yüzde 39,1'le 9. oldu.



    PANZER'E GEÇİT
    Sezona sallantılı bir başlangıç yapsa da son dönemde yükselen bir performans sergileyen Attila Szalai başarılı grafiğini milli takıma da yansıtmayı başardı. Uluslar Ligi'de Macaristan zorlu Almanya deplasmanında 1-0 kazanarak liderliğe yükselirken, gecenin en başarılı isimlerinden birisi Attila Szalai oldu. Üçlü defansın solunda görev yapan ve 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu; Werner, Serge Gnabry ve Leroy Sane gibi yıldız isimlere geçit vermedi.



        DERBİDE FAVORİ KARTAL
        İddaa risk yönetimi, önümüzdeki pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak olan dev derbinin oranlarını açıkladı. Ev sahibi Beşiktaş 2.22'lik oranıyla favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin galibiyetine belirlenen oran 2.76 oldu. Beraberliğe ise 3.35 veriliyor.



        FIRTINA KAYSERİ'YE BİLENİYOR
        Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman dayanıklılık çalışmaları ile son buldu. Son iki karşılaşmada forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.



        OLIVEIRA'YA BÜYÜK MÜJDE
        Son dönemde performansını ciddi şekilde yükselten Sergio Oliveira'ya müjdeli bir haber kapıda!.. Portekiz milli takımının yetkilerinin tecrübeli yıldızı yeniden takip altına aldığı ve önümüzdeki dönemde canlı olarak da Oliveira'yı izleyeceği öğrenildi. 13 kez Portekiz formasını giyen Sergio Oliveira buna karşın 1 yılı aşkın süredir de milli takıma uzak. 30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı.



            GALATASARAY'A GELDİ, MİLLİ TAKIMI UNUTTU
            Performansı bir türlü beklenen seviyede olmayan Aanholt, G.Saray'a transfer olduktan sonra milli takımda forma giyemedi. Euro 2020'de Hollanda'nın 11'inde görev yapan Aanholt, 2 yıldır milli takıma hasret.



            TEKLİFİ DUYDUĞUMDA NEFES NEFESE KALDIM
            Transferin son gününde tarihi bir operasyona imza atan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden birisi de Ross Jensen olmuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın sürpriz bir şekilde Aalborg'dan transfer ettiği Danimarkalı yıldız ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Jensen, "Bana Aalborg'un Galatasaray ile anlaşmak üzere olduğunu söylediklerinde ağzım açık şekilde nefes nefese kaldım. Bir rüyanın ortasında gibi dolaşıyordum" ifadesini kullandı. Öte yandan Danimarka U21 takımının deplasmanda Hırvatistan'a 2-1 yenildiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan genç yıldız performansıyla eleştiri aldı. Yenilen iki golde de hatası olduğuna dair eleştirileri yanıtlayan Mathias Ross, "Yandan bir orta geldiğinde takım arkadaşımın, benimle kaleci arasına giren topu engellemesi gerektiği hissettim. Bu yüzden bu pozisyonu aldım. Ancak golü engelleyemedim. İkinci golde ise ayağım kaydı. Evet bu rahatsız edici ve talihsizdi" açıklamasını yaptı.



            CİMBOM'UN EN BÜYÜK SORUNU
            Cimbom bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar 7 haftada rakip ağları sadece 9 kez sarsabildi. Üstelik Galatasaray'ın gollerinin 2'sini rakipler kendi kalesine gönderdi. Sarı-Kırmızılılar 7 haftada tam 65 gol pozisyonuna girerek bu alanda ligin en iyilerinden biri olmayı başardı. Ancak Galatasaray bu fırsatların sadece 9'unu gole çevirebildi ve yüzde 13.8'lik oranda kaldı.



                FENER KONDİSYON ÇALIŞTI
                Fener, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dayanıklılık koşularının ardından üst sahaya geçen futbolcular, burada yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.



                ISMAEL MOURINHO GİBİ!
                Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, Valerien Ismael ile eski hocası Mourinho arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Dele Alli, "Mourinho'nun Valerien Ismael'in de motivasyon anlamında benzer olduğunu söyleyebilirim. Oyuna tutkusu, amaçları, benden istedikleri gayet net. Buraya gelmeden önce onun beklentileri ile benimkiler arasında benzerlikler olduğunu gördüm" dedi. Dele Alli şu ifadeleri kullandı: "Ben de birkaç zor yıl geçirdikten sonra, oynamadıkça, süre alamadıkça yeni bir macera istedim. Herkes Milli Takım için oynamak ister, her oyuncunun hayalidir. Kesinlikle geri dönmek istiyorum. Ankaragücü maçının sonunda yaşananlar normal değildi. Josef'in yerinde olsaydım ben de aynısını yapardım...Biz çok tempolu bir takımız. İdmanlar, takımdaki futbol tutkusu, takım arkadaşlarımın buna uyumu beni mutlu etti. Adapte olduğumu söyleyebilirim. Tutku ve duyguyla oynayan bir oyuncu olduğum için burada da bunu buldum."



                16'LIK STOPERE KARTAL KANCASI
                Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Beşiktaş'ın radarına girdi. Genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da takip ettiği öğrenildi. Altay formasıyla ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1. Lig'de 5 maçta oynadı.



                    GHEZZAL İÇİN GERİ SAYIM
                    Cezayirli Rachid Ghezzal'in sağ ayağında ikinci parmağının altında plantar plate yırtığı tespit edilmişti. Yıldız futbolcunun salı ya da çarşamba günü takımla çalışabileceği ifade edildi.



                    SULTANLAR'A TAYLAND ŞOKU
                    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi. Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti. Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti. Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak. Alınan yenilgiyi değerlendiren Kaptan Eda Erdem, "Tayland daha sakin kalan, daha akıllı oynayan taraftı. Başımızı dik tutacağız, turnuva uzun. Biz buraya başarmak için geldik" diye konuştu. Ebrar Karakurt 24 sayıyla takımımızın en skorer ismi olurken, Hande Baladın 17 sayı, Zehra Güneş de 15 sayı üretti.



                    MİLLİ TAKIM'A BÜYÜK DESTEK
                    Gurbetçi vatandaşlarımız dünkü maçta Milli Takımı yalnız bırakmadı.

                    BATSHUAYİ HIZ KESMİYOR
                    Batshuayi, Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asiste imza atarak maçın adamı olmuştu. Belçikalı yıldız, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başararak istikrarını korudu. Batshuayi'nin performansından Jesus da mutlu oldu.

                    MAXİ GOMEZ'İ HIRS BASTI
                    Süper Lig'de henüz golle tanışamayan Maxi Gomez'i hırs bastı. Uruguaylı santrfor, Kayserispor maçında açılışı yapmayı hedefliyor. Teknik ekip de tecrübeli oyuncuya sürekli moral veriyor.

                    HEDEF 13 GÜNDE 12 PUAN
                    Trabzonspor milli ara sonrası 13 günlük periyotta 4 önemli maç oynayacak. 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, 6 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak. 10 Ekim'de Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek Bordo- Mavililer, 13 Ekim'de ise Fransız ekibini Akyazı'da ağırlayacak. Avcı, bu süreçte 4'te 4'lük seri yapmayı hedefliyor. Tecrübeli hoca, üst üste alınacak galibiyetlerle birlikte takımın geçtiğimiz sezonki havayı yakalayacağına inanıyor.

                    1. LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI EYÜPSPOR
                    Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligin en değerli kadrosuna sahip olma özelliğini Eyüpspor'a kaptırdı. Eyüp 14 milyon 280 bin Euro kadro değeri 1. Lig'in en değerli kadrosuna sahip takımı oldu. Eyüpspor'u sırasıyla Samsunspor (13 milyon 280 bin Euro), Göztepe (12 milyon 600 bin Euro) ve Rizespor (9 milyon 850 bin Euro) takip etti.

                    SİVASSPOR YAĞMUR ALTINDA HAZIRLANIYOR
                    Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını dün sağanak altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

                    GÖZTEPE'DE KAPLAN SESLERİ YÜKSELİYOR
                    Süper Lig'e geçen sezon veda eden Göztepe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de Adanaspor'dan yakın zamanda ayrılar Mustafa Kaplan oldu. Mustafa Kaplan'a Erokspor da talip olmuştu. Ancak Erokspor'da bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay göreve başlamış durumda.

                    POTADA 2 TAKIM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI
                    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu. Açıklamada, "3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.

                    BOSNA HERSEK A LİGİ'NE YÜKSELDİ
                    UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında evinde ağırladığı Karadağ'ı 1-0 yenen Bosna Hersek puanını 11'e yükselterek A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Karadağ ise 7 puanda kaldı. Tek gol 45+1'de Demirovic'den geldi. Karşılaşmada Konyasporlu Hadziahmedovic ve kaleci İbrahim Sehic 90 dakika forma giydi ve alkış topladı.

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