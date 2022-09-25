Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Avrupa'nın zirvesinde | Spor haberleri





MİLLİ TAKIM'A BÜYÜK DESTEK

Gurbetçi vatandaşlarımız dünkü maçta Milli Takımı yalnız bırakmadı.



BATSHUAYİ HIZ KESMİYOR

Batshuayi, Belçika'nın Galler'i 2-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asiste imza atarak maçın adamı olmuştu. Belçikalı yıldız, ülkesinin Uluslar Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başararak istikrarını korudu. Batshuayi'nin performansından Jesus da mutlu oldu.



MAXİ GOMEZ'İ HIRS BASTI

Süper Lig'de henüz golle tanışamayan Maxi Gomez'i hırs bastı. Uruguaylı santrfor, Kayserispor maçında açılışı yapmayı hedefliyor. Teknik ekip de tecrübeli oyuncuya sürekli moral veriyor.



HEDEF 13 GÜNDE 12 PUAN

Trabzonspor milli ara sonrası 13 günlük periyotta 4 önemli maç oynayacak. 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, 6 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak. 10 Ekim'de Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek Bordo- Mavililer, 13 Ekim'de ise Fransız ekibini Akyazı'da ağırlayacak. Avcı, bu süreçte 4'te 4'lük seri yapmayı hedefliyor. Tecrübeli hoca, üst üste alınacak galibiyetlerle birlikte takımın geçtiğimiz sezonki havayı yakalayacağına inanıyor.



1. LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI EYÜPSPOR

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligin en değerli kadrosuna sahip olma özelliğini Eyüpspor'a kaptırdı. Eyüp 14 milyon 280 bin Euro kadro değeri 1. Lig'in en değerli kadrosuna sahip takımı oldu. Eyüpspor'u sırasıyla Samsunspor (13 milyon 280 bin Euro), Göztepe (12 milyon 600 bin Euro) ve Rizespor (9 milyon 850 bin Euro) takip etti.



SİVASSPOR YAĞMUR ALTINDA HAZIRLANIYOR

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını dün sağanak altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



GÖZTEPE'DE KAPLAN SESLERİ YÜKSELİYOR

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Göztepe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de Adanaspor'dan yakın zamanda ayrılar Mustafa Kaplan oldu. Mustafa Kaplan'a Erokspor da talip olmuştu. Ancak Erokspor'da bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay göreve başlamış durumda.



POTADA 2 TAKIM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi yaşandığını duyurdu. Açıklamada, "3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana gelmiştir. Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar, 26 Eylül Pazartesi gününe ertelenmiştir." denildi.



BOSNA HERSEK A LİGİ'NE YÜKSELDİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında evinde ağırladığı Karadağ'ı 1-0 yenen Bosna Hersek puanını 11'e yükselterek A Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Karadağ ise 7 puanda kaldı. Tek gol 45+1'de Demirovic'den geldi. Karşılaşmada Konyasporlu Hadziahmedovic ve kaleci İbrahim Sehic 90 dakika forma giydi ve alkış topladı.

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