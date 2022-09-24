Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup etti! Icardi sahnede...

Galatasaray, hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'a ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi'den geldi. İstanbulspor'un tek golü ise Okan Erdoğan'dan geldi.
ICARDİ'DEN PANENKA...
Aslan'ın yeni transferi Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü penaltıdan 'Panenka' vuruşuyla kaydetti.
Galatasaray'da yeni transfer Juan Mata da ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyerken gösterdiği performansla taraftarlardan alkış aldı.