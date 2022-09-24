Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.09.2022 20:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2022 20:59
    ABONE OL

    Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup etti! Icardi sahnede...

    Galatasaray, hazırlık maçında Nef Stadyumu’nda İstanbulspor’a ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1’lik skorla kazandı. Aslan'ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve penaltıdan Icardi kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise Okan Erdoğan'dan geldi.

    Galatasaray, İstanbulspor’u mağlup etti

    Galatasaray, hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda İstanbulspor'a ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

    Galatasaray'ın golleri 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi'den geldi. İstanbulspor'un tek golü ise Okan Erdoğan'dan geldi.

    ICARDİ'DEN PANENKA...
    Aslan'ın yeni transferi Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü penaltıdan 'Panenka' vuruşuyla kaydetti.

    Galatasaray'da yeni transfer Juan Mata da ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyerken gösterdiği performansla taraftarlardan alkış aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Seferberlik ilanı sonrası kaçan Ruslara hapis şoku
    Haberler Spor Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup etti! Icardi sahnede...
        SON DAKİKA