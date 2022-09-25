Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0'lık skorla geçti. Mücadelede Portekiz'in galibiyetinden daha çok Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlık maça damga vurdu. Bir pozisyonda rakibiyle sert bir şekilde çarpışan yıldız futbolcu kanlar içinde yerde kaldı. Saha içinde müdahalesi yapılan Portekiz efsanesi, karşılaşmaya devam edip bir de asist yaptı.
25.09.2022 10:02 - Son Güncelleme: 25.09.2022 10:02