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Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0'lık skorla geçti. Mücadelede Portekiz'in galibiyetinden daha çok Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı sakatlık maça damga vurdu. Bir pozisyonda rakibiyle sert bir şekilde çarpışan yıldız futbolcu kanlar içinde yerde kaldı. Saha içinde müdahalesi yapılan Portekiz efsanesi, karşılaşmaya devam edip bir de asist yaptı.

25.09.2022 10:02 - Son Güncelleme: 25.09.2022 10:02
Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay

UEFA Uluslar Ligi, Lig A Grup 2'de mücadele eden Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0'la geçti.

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Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay

Mücadeleye skordan çok Cristiano Ronaldo'nun kanlar içinde yerde kaldığı pozisyon damga vurdu.

Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay

Bir yan top mücadelesinde rakibiyle sert şekilde çarpışan Ronaldo'nun burnu kanlar içinde kaldı.

Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay

Saha içinde müdahalesi yapılan Portekiz efsanesi, karşılaşmaya devam edip bir de asist yaptı.

Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay

Portekiz 5'nci maçlar sonunda İspanya, İsviçre ve Çekya'nın önünde 10 puanla liderliğini sürdürdü.

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