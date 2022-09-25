Ayrıldıklarını açıklamışlardı! Wanda Nara ve Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşımlar

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun sonunda kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, gollerinden çok ilişkisiyle Türkiye gündeminde.
Türkiye geldikten kısa bir süre sonra, Wanda Nara, sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.
Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi ise maç sonrası Milano'ya gitti.
"SEN BENDEN 1000 DAHA ZEHİRLİSİN"
Icardi'nin Milano'dan Wanda Nara ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise kafaları karıştırırken, takipçileri ikilinin barıştığı şeklinde yorumladı. Mauro Icardi, yaptığı Instagram paylaşımında "Sen benden 1000 kat daha zehirlisin Wanda" diyerek bir anket paylaştı.