Ayrıldıklarını açıklamışlardı! Wanda Nara ve Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşımlar





"SEN BENDEN 1000 DAHA ZEHİRLİSİN"

Icardi'nin Milano'dan Wanda Nara ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise kafaları karıştırırken, takipçileri ikilinin barıştığı şeklinde yorumladı. Mauro Icardi, yaptığı Instagram paylaşımında "Sen benden 1000 kat daha zehirlisin Wanda" diyerek bir anket paylaştı.