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    • Spor
    • 25.09.2022 19:12
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    • 25.09.2022 19:20
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    Ayrıldıklarını açıklamışlardı! Wanda Nara ve Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşımlar

    Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara Türkiye gündeminden düşmüyor. Sarı-kırmızılı takıma imza attıktan kısa bir süre sonra ayrılan çift, gündemin en tepesine oturmuştu. Çiftin sosyal medya paylaşımları ise takipçilerinin kafasını karıştırdı. İşte haberin tüm detayları...

    Wanda Nara ve Mauro Icardi’den yeni paylaşımlar

    Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun sonunda kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, gollerinden çok ilişkisiyle Türkiye gündeminde.



    Türkiye geldikten kısa bir süre sonra, Wanda Nara, sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.



    Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi ise maç sonrası Milano'ya gitti.



    "SEN BENDEN 1000 DAHA ZEHİRLİSİN"
    Icardi'nin Milano'dan Wanda Nara ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise kafaları karıştırırken, takipçileri ikilinin barıştığı şeklinde yorumladı. Mauro Icardi, yaptığı Instagram paylaşımında "Sen benden 1000 kat daha zehirlisin Wanda" diyerek bir anket paylaştı.



        WANDA NARA, ICARDI'Yİ ARADI
        Icardi ankette Wanda Nara'nın kendisini aradığı görselini paylaşarak "Açayım mı, açmayayım mı" diye takipçilerine sordu.



        "SENİ SEVİYORUM ZEHİRLİ"
        Icardi daha sonra görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum zehirli' notunu paylaştı.



        WANDA AYRILIK SONRASI ICARDI İÇİN 'ZEHİRLİ BİRİ' TABİRİNİ KULLANMIŞTI
        Wanda Nara, ayrılık sonrası basın mensuplarının sorularına verdiği cevapta şu ifadeleri kullanmıştı:
        "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Mauro zehirli biriydi. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün."



            MAL VARLIĞINI 2050'YE KADAR EŞİNE AKTARDI
            Çiftin ayrılığının ardından Mauro Icardi'nin tüm mal varlığını Wanda Nara'ya aktardığı iddia edildi.



            Konutları da dahil olmak üzere şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya geçirildi. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

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            Haberler Spor Ayrıldıklarını açıklamışlardı! Wanda Nara ve Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşımlar
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