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    • Spor
    • 25.09.2022 19:02
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    • 25.09.2022 19:02
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    FAROE ADALARI - TÜRKİYE canlı MAÇ İZLE! Türkiye - Faroe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! TRT 1 canlı yayın

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam Faroe Adaları'na konuk olacak. Türkiye, son maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Taraftarlar bu akşam oynanacak maçı heyecanla bekliyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    FAROE ADALARI - TÜRKİYE canlı MAÇ İZLE!

    Faroe Adaları ile Türkiye 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Faroe Adaları-Türkiye maçı, Torsvollur'nde oynanıyor. Faroe Adaları-Türkiye maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak.

    Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

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    Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

    KUNTZ İLE 12. MAÇ

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 12. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 12 gol gördü.

        610. MİLLİ RANDEVU

        A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

        FARAO ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı. Milli Takım, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022'de oynadığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçını ise 4-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe rakibi karşısında ilk galibiyeti getiren goller, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'dan geldi.
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