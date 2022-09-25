Ayrılığın ardından Wanda Nara sessizliğini bozdu! Mauro Icardi için flaş sözler
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, geldiği ilk günden beri gündemde. Daha önce de özel hayatıyla gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmışlardı. Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
Wanda Nara ve Mauro Icardı, evliliklierini sonlandırmaya çok yakın. Galatasaray'ın yeni transferi olan Mauro Icardi, daha önce de eşi Wanda Nara ile sorunlar yaşamış ve özel hayatıyla gündeme gelmişti.
Eşi ve aynı zamanda da menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Icardi ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.
"BENİM İÇİN ÇOK ACI VERİCİ"
Wanda Nara hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞLARDI
Wanda Nara ve Icardi ikilisi daha önce de ayrılık eşiğine gelmişti. 2021 senesinde Wanda Nara, Icardi'nin evlilik dışı bir ilişkisi olduğu açığa çıkınca ayrılma kararı almıştı. Icardi'nin sosyal medya üzerinden özür dilemesinden sonra ikili yeniden bir araya gelmişti.