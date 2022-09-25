Ayrılığın ardından Wanda Nara sessizliğini bozdu! Mauro Icardi için flaş sözler

"BENİM İÇİN ÇOK ACI VERİCİ"

Wanda Nara hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok.